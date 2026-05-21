Tenisistka z Dąbrowy Górniczej potrzebuje tylko jednego zwycięstwa do awansu do głównej drabinki turnieju French Open. Jej rywalką będzie Holenderka, Suzan Lamens.

W poprzednich spotkaniach Polka wyeliminowała dwie reprezentantki gospodarzy. Najpierw wygrała z Alice Rame 6:0, 6:3, a następnie pokonała Carole Monnet 6:0, 6:1.

Chwalińska dwukrotnie startowała w drabince głównej turniejów wielkoszlemowych. W 2022 roku na drugiej rundzie zakończyła występ na Wimbledonie, a w 2025 odpadła po pierwszym meczu Australian Open.

Lamens zajmuje 129. miejsce w światowym rankingu. Holenderka ma w swoim dorobku jeden tytuł w cyklu WTA, który wywalczyła dwa lata temu w japońskiej Osace.

