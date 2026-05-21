French Open: Maja Chwalińska - Suzan Lamens. Relacja live i wynik na żywo online

Tenis

Maja Chwalińska - Suzan Lamens to mecz trzeciej rundy kwalifikacji do French Open. Zwycięstwo w tym pojedynku zagwarantuje Polce awans do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju. Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Suzan Lamens na Polsatsport.pl.

Tenisistka z Dąbrowy Górniczej potrzebuje tylko jednego zwycięstwa do awansu do głównej drabinki turnieju French Open. Jej rywalką będzie Holenderka, Suzan Lamens.

 

W poprzednich spotkaniach Polka wyeliminowała dwie reprezentantki gospodarzy. Najpierw wygrała z Alice Rame 6:0, 6:3, a następnie pokonała Carole Monnet 6:0, 6:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Maks Kaśnikowski zagra w Enea Poznań Open

 

Chwalińska dwukrotnie startowała w drabince głównej turniejów wielkoszlemowych. W 2022 roku na drugiej rundzie zakończyła występ na Wimbledonie, a w 2025 odpadła po pierwszym meczu Australian Open.

 

Lamens zajmuje 129. miejsce w światowym rankingu. Holenderka ma w swoim dorobku jeden tytuł w cyklu WTA, który wywalczyła dwa lata temu w japońskiej Osace.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Suzan Lamens na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Chwalińska vs Suzan Lamens. Maja w turnieju głównym Roland Garros!?
FRENCH OPENMAJA CHWALIŃSKAROLAND GARROSROLAND GARROS 2026SUZAN LAMENSTENISWTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 