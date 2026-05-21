Nadchodząca gala zapowiada się bardzo ciekawie. W walce wieczoru naprzeciwko siebie staną Adrian Gunia i Jakub Rajewski. To starcie odbędzie się w formule Muay-Thai, a stawką będzie pas mistrza.

W piątek do klatki wejdą także inni zawodnicy, których występy na pewno wzbudzą ogromne emocje kibiców. Do walki staną między innymi Oskar Zomer, Patryk Szulc czy Przemysław Barański.

Dzień przed galą odbyła się oficjalna ceremonia ważenia. Poniżej prezentujemy jej wyniki.

Gala Noc MMA 14 w Turku. Wyniki ważenia

66 kg: Adrian Gunia (68,5 kg) - Jakub Rajewski (68,3 kg) - Muay Thai (4x3 minuty) - o pas

100 kg: Oskar Zomer (99,7 kg) - Sebastian Jaroński (99,2 kg)- K1 (3x3 minuty)

75 kg: Konrad Furmanek (75 kg) - Patryk Szulc (75 kg) - K1 (3x3 minuty)

77 kg: Patryk Pietrzak (76,7 kg) - Przemysław Barański (77 kg) - MMA (3x5 minut)

90 kg: Marek Krygier (86,7 kg) - Marcin Perkowski (90 kg) - Cage Boxing (3x3 minuty)

95 kg: Dawid Stolarski (95 kg) - Kamil Duszyński (95 kg) - Cage Boxing (3x3 minuty)

66 kg: Max Kowanek (66 kg) - Julian Stencel (66 kg) - Amatorskie MMA (3x3 minuty)

78,5 kg: Oliwier Woźnicki (78,5 kg) - Piotr Muszyński (78,3 kg) - Amatorskie MMA (3x3 minuty)

73 kg: Wiktor Ciesielski (72,7 kg) - Maciej Konarzewski (70,2 kg) - Cage K1 (3x3 minuty)

77 kg: Jonasz Piotrowski (79,4 kg) - Filip Masiewicz (79,8 kg) - Amatorskie MMA (3x3 minuty)

57 kg: Dominika Szafraniec (57 kg) - Laura Mikołajczyk (56,7 kg) - Muay Thai Cage (3x2 minuty)

Gdzie obejrzeć galę Noc MMA 14 w Turku?

Transmisja gali Noc MMA 14 w Turku w piątek 22 maja od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

