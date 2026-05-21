GKS Tychy poznał swoich potencjalnych rywali w rozgrywkach LM

W sezonie 2026/27 Champions Hockey League (CHL) wystąpią 24 drużyny. Po trzech przedstawicieli będą miały wszystkie „ligi założycielskie”, a więc szwajcarska, szwedzka, fińska, niemiecka, czeska i międzynarodowa austriacka ICE Hockey League. Stawkę uzupełniła broniąca tytułu drużyna Frölundy Göteborg (czwarty przedstawiciel ligi szwedzkiej) oraz pięć zespołów, które otrzymały od organizatorów dziką kartę. W tym gronie znalazł się między innymi mistrz Polski – GKS Tychy.

W pierwszym koszyku z najwyższym numerem rozstawiony jest aktualny triumfator CHL – Frölunda Göteborg. W najwyższej puli znaleźli się także mistrzowie krajów będących w gronie założycieli hokejowej Ligi Mistrzów, a więc zwycięzcy rozgrywek ligowych Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Finlandii, Czech i międzynarodowej ICE Hockey League, jednak mistrz ligi ICE znalazł się w drugim koszyku.

W drugim i trzecim koszyku znalazły się pozostałe zespoły z lig założycielskich. Czwarty koszyk uzupełniła ostatnia, najsłabsza drużyna z rankingu lig założycielskich (jest to trzeci przedstawiciel ligi ICE – RB Salzburg) oraz mistrzowie pięciu „lig challenge”, którzy otrzymali „dziką kartę”. Poza GKS-em Tychy w tym gronie znalazły się także zespoły Bordeaux Boxers (Francja), Storhamar Hamar (Norwegia), Herning Blue Fox (Dania) i HK Nitra (Słowacja). Po dwóch latach przerwy w tych rozgrywkach wystąpi mistrz Słowacji, który zastąpił przedstawiciela brytyjskiej ligi EIHL.

Mistrz Polski z „dziką kartą”!

Mistrzowie Polski wylosują po dwa zespoły z koszyków I, II i III. Z jednym rywalem z każdego koszyka zmierzą się u siebie, a z drugim na wyjeździe. Wiadomo, że tyszanie nie trafią na żaden zespół ze swojego koszyka, a więc na drużynę RB Salzburg (ICE HL) i pozostałe cztery kluby, które – podobnie jak GKS Tychy – otrzymały od organizatorów „dziką kartę”.

Poprzednią edycję Champions Hockey League wygrał zespół Frölundy Göteborg, który w wielkim finale pokonał po dogrywce inną szwedzką drużynę – Luleå Hockey 3:2. Złotego gola na wagę zwycięstwa strzelił w piątej minucie dogrywki Jere Innala. Frölunda jest najbardziej utytułowanym klubem w obecnym formacie hokejowej Ligi Mistrzów, dla której był to już piąty triumf z jedenastu rozegranych edycji CHL. W sezonie 2020/21 rozgrywki Ligi Mistrzów zostały odwołane ze względu na COVID-19. Dotychczas LM siedem razy wygrywały kluby szwedzkie (pięciokrotnie Frölunda, a po jednym razie Luleå IF i Rögle BK), a po dwa razy to trofeum zdobywały kluby fińskie (JYP Jyväskylä i Tappara Tampere) i szwajcarskie (Genève-Servette HC i ZSC Lions Zurych).

Dla GKS-u Tychy będzie to czwarty występ w LM. Tyszanie mieli startować również w sezonie 2020/21, ale ze względu na COVID-19 rozgrywki zostały odwołane. Zespół GKS-u zdobył w sezonie 2025/26 mistrzostwo Polski, pokonując w wielkim finale GKS Katowice. Drużyna z Tychów w Lidze Mistrzów grała w latach 2018–2020 i w zeszłym sezonie. Tyszanie w swoim premierowym sezonie (2018/19) rywalizowali w grupie ze Skellefteå AIK (Szwecja), IFK Helsinki (Finlandia) i HC Bolzano (międzynarodowa liga austriacka EBEL, obecna ICE HL). Zespół GKS-u zmagania grupowe zakończył na czwartym miejscu z dorobkiem trzech punktów.

Tyszanie – jako pierwszy polski klub – wygrali mecz w tych rozgrywkach, pokonując u siebie HC Bolzano 5:3. W następnym sezonie (2019/20) zespół z Tychów znalazł się w grupie razem z drużynami Adler Mannheim (Niemcy), Djurgårdens IF (Szwecja) i Vienna Capitals (międzynarodowa liga austriacka EBEL, obecna ICE HL). W swoim drugim starcie w CHL zespół GKS-u zainkasował 4 „oczka”. Najpierw przegrał u siebie po dogrywce z ekipą Mannheim 2:3, a później także na własnym lodowisku pokonał zespół z Wiednia 4:2 i ponownie nie zdołał awansować do fazy pucharowej. W zeszłym sezonie (2025/26) drużyna z Tychów w swoim trzecim starcie w LM rywalizowała już w zmienionej formule i w fazie zasadniczej zgromadziła trzy punkty w sześciu meczach. GKS przegrał na wyjeździe z RB Salzburg 1:3 i z broniącym tytułu ZSC Lions Zurych 0:4, następnie uległ u siebie szwedzkim zespołom, które zmierzyły się ze sobą w finale, Frölundzie Göteborg 1:3 i Luleå Hockey 2:3. W przedostatniej kolejce GKS wygrał na wyjeździe z EC KAC Klagenfurt 4:1, a na zakończenie zmagań przegrał na Stadionie Zimowym w Tychach z fińskim Lukko Rauma 4:5.

Pierwsza część sezonu 2026/27, a więc faza zasadnicza, będzie rozgrywana w systemie „szwajcarskim”. Wszystkie zespoły utworzą jedną grupę i każda drużyna zagra po sześć spotkań, ale z każdą ekipą tylko raz (po trzy mecze u siebie i na wyjeździe). Szesnaście najwyżej sklasyfikowanych drużyn awansuje do fazy pucharowej, która będzie rozgrywana w dotychczasowym formacie (1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały i finał, który zaplanowano na 23 lutego 2027 roku).

Oficjalny podział na koszyki przed losowaniem grup Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie w sezonie 2026/27:

Koszyk I: Frölunda Göteborg (Szwecja/obrońca tytułu), Skellefteå AIK (Szwecja), Fribourg-Gottéron (Szwajcaria), Tappara Tampere (Finlandia), Dynamo Pardubice (Czechy), Eisbären Berlin (Niemcy)

Koszyk II: Graz99ers (Austria/ICE HL), Växjö Lakers (Szwecja), HC Davos (Szwajcaria), KooKoo Kouvola (Finlandia), HC Pilzno (Czechy), Kölner Haie (Niemcy)

Koszyk III: KAC Klagenfurt (Austria/ICE HL), Rögle Ängelholm (Szwecja), Genève-Servette HC (Szwajcaria), SaiPa Lappeenranta (Finlandia), Bílí Tygři Liberec (Czechy), Adler Mannheim (Niemcy)

Koszyk IV: RB Salzburg (Austria/ICE HL), Bordeaux Boxers (Francja), Storhamar Hamar (Norwegia), Herning Blue Fox (Dania), GKS Tychy (Polska), HK Nitra (Słowacja).