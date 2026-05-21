Grał ze złamanym palcem. Mimo to wygrał Ligę Europy

Argentyński bramkarz Aston Villi Emiliano Martinez przyznał, że w środowym finale piłkarskiej Ligi Europy, wygranym przez angielski zespół 3:0, występował ze złamanym palcem.

33-letni mistrz świata z 2022 roku przekazał na antenie stacji ESPN, że kontuzji doznał w czasie rozgrzewki.

 

- Nie postrzegałem tego jednak jako czegoś bardzo negatywnego – podkreślił Martinez, który powiedział, że po raz pierwszy przytrafiła mu się taka kontuzja.

 

- Za każdym razem, gdy próbowałem złapać piłkę, mój palec po prostu wykręcał się w drugą stronę. Musiałem się do tego przyzwyczaić i się z tym pogodzić - dodał bramkarz.

 

Według nieoficjalnych informacji uraz nie jest poważny i nie przeszkodzi zawodnikowi w przygotowaniach i występie w rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostwach świata, w których Argentyna bronić będzie tytułu.

 

Martinez broni bramki ekipy z Birmingham od 2020 roku, ale do Anglii przeniósł się już 10 lat wcześniej. 

 

