Gwiazdor żegna się z klubem z Ekstraklasy! Niedługo zagra ostatni mecz

Pululu w ostatnich sezonach był gwiazdą Jagiellonii Białystok. Zawodnik z Demokratycznej Republiki Konga prezentował się świetnie nie tylko na krajowym podwórku, ale również w europejskich pucharach. W kampanii 2024/2025 Pululu uzyskał tytuł króla strzelców Ligi Konferencji, strzelając w całej rywalizacji w sumie osiem goli.

ZOBACZ TAKŻE: Trudna sytuacja Widzewa. "To nie jest gra komputerowa"

Na temat możliwego odejścia 27-latka z polskiego klubu w przestrzeni medialnej mówiło się już od dłuższego czasu. Teraz doniesienia zostały potwierdzone. Jagiellonia Białystok opublikowała nagranie w mediach społecznościowych, na którym Pululu żegna się z kibicami.

- Z dużym wzruszeniem ogłaszam, że w sobotę rozegram swój ostatni mecz. Po trzech latach w Białymstoku, na tym pięknym stadionie, historia się kończy. Chciałbym z głębi serca podziękować wszystkim, którzy sprawili, że ten etap był niesamowitą częścią mojej kariery. Wręcz najlepszym w jej trakcie - powiedział piłkarz.

Pululu do Jagielloni dołączył na początku lipca 2023 roku. W barwach klubu z Podlasia rozegrał w sumie 133 spotkań. Podczas tych meczów strzelił 55 goli i zaliczył 17 asyst.

AA, Polsat Sport