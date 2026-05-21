Hubert Hurkacz powróci do rywalizacji po bolesnej porażce w turnieju w Rzymie. Już w pierwszej rundzie Polak, choć wygrywał po premierowym secie, nie dał rady w starciu z Yannickiem Hanfmannem i poległ 7:6 (3), 6:7 (2), 2:6. Wcześniej przegrał również finał Challengera w Cagliari z Matteo Arnaldim.

Teraz 29-latek zinauguruje rywalizację w Paryżu starciem z Jaumem Munarem. Będzie to ich drugie bezpośrednie spotkanie w karierze.

Po raz pierwszy zmierzyli się w 2018 roku, kiedy w młodzieżowym turnieju w Mediolanie wygrał Polak. Mimo to nie wyszedł wówczas z grupy, w przeciwieństwie do Hiszpana, który ostatecznie doszedł do półfinału.

Munar rozpocznie zmagania w Roland Garros po przeciętnym występie w zawodach ATP w Genewie. Choć odniósł dwa zwycięstwa, odpadł z turnieju w ćwierćfinale po porażce z Mariano Navone.

Hubert Hurkacz - Jaume Munar. Kiedy jest mecz? O której godzinie Roland Garros?

