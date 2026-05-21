Polka przystępuje do drugiego turnieju wielkoszlemowego w tym roku jako trzecia zawodniczka świata. Świątek rozpocznie zmagania od pierwszej rundy. Jej rywalką będzie Emerson Jones.

17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136. miejsce. Od organizatorów dostała tzw. dziką kartę.

Będzie to pierwsze starcie Polki i Australijki.

Świątek ma na koncie cztery triumfy w Roland Garros. Wygrywała tam w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku.

Iga Świątek - Emerson Jones. Kiedy jest mecz? O której godzinie Roland Garros?

Kiedy jest mecz Świątek - Jones? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Czekamy na decyzję organizatorów, którzy w najbliższym czasie ogłoszą, o której godzinie jest mecz Świątek - Jones w Roland Garros.

PAP