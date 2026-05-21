Kiedy jest mecz Fręch - Ruse w Roland Garros? Kiedy gra Fręch we French Open?

Rumunkę ostatni raz można było zobaczyć na kortach w Rzymie. Eliminacje przeszła bez problemu, ale w drabince głównej odpadła już po pierwszym meczu. Uległa w nim Jelenie Ostapenko (6:2, 2:6, 3:6).

Fręch z kolei rywalizowała z Strasburgu. We Francji udało jej się dotrwać do drugiej rundy. Tam ograła ją Leylah Fernandez (6:4, 3:6, 6:4).

To będzie czwarte spotkanie obu tenisistek. Dwukrotnie triumfowała Ruse, a Fręch musiała zadowolić się jednym zwycięstwem.

Kiedy jest mecz Fręch - Ruse w Roland Garros?

Mecz Fręch - Ruse odbędzie się w niedzielę 24 maja. Gdy tylko organizatorzy podadzą dokładną informację o godzinie rozpoczęcia meczu Fręch - Ruse, zamieścimy ją w tekście.

