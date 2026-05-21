Obie panie ostatni raz można było zobaczyć na kortach w Rzymie. Linette w stolicy Włoch odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Tatjaną Marią 0:6, 3:6.

Valentova z kolei zagrała w Rzymie dwa mecze. W pierwszym z nich okazała się lepsza od Julii Putincewy (6:3, 6:2), ale w kolejnym musiała uznać wyższość Coco Gauff 3:6, 4:6.

To będzie pierwszy pojedynek obu tenisistek. Kto rozstrzygnie go na swoją korzyść?

Kiedy jest mecz Linette - Valentova w Roland Garros? Kiedy gra Linette we French Open?

Mecz Linette - Valentova odbędzie się w niedzielę 24 maja. Gdy tylko organizatorzy podadzą dokładną informację o godzinie rozpoczęcia meczu Linette - Valentova, zamieścimy ją w tekście.

