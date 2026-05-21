Gdzie obejrzeć Kosa na Kosę?

Przed nami kolejny odcinek programu Kosa na Kosę.
W piątkowym programie Kosa na Kosę Jakub oraz Roman Koseccy wrócą na chwilę do środowego finału Ligi Europy UEFA, w którym SC Freiburg mierzył się z Aston Villą Matty'ego Casha.
Następnie "Kosy" wezmą pod lupę finisz PKO BP Ekstraklasy, Betclic 1 Ligę, a nawet niższe klasy rozgrywkowe.
Ostatnia kolejka najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej zostanie rozegrana w sobotę o 17:30 i wówczas poznamy ostatnie rozstrzygnięcia. Po obronieniu tytułu mistrza Polski przez Lecha Poznań, o udział w eliminacjach Ligi Mistrzów rywalizują jeszcze ekipy Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok oraz Rakowa Częstochowa, z kolei szansę na europejskie puchary nadal ma... Legia Warszawa, która przez większą część sezonu toczyła rozpaczliwą walkę o utrzymanie. Jeśli chodzi o utrzymanie, to w grę o nie nadal zamieszane są drużyny: Piasta Gliwice, Cracovii, Widzewa Łódź oraz Lechii Gdańsk, przy czym najgorzej wygląda sytuacja dwóch ostatnich ekip.
Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia w Betclic 1 Lidze, to do najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej powrócą drużyny Wisły Kraków i Śląska Wrocław, natomiast spadku do Betclic 2 Ligi są już pewne: Górnik Łęczna, Znicz Pruszków oraz GKS Tychy. Przed ostatnią kolejką jedyną niewiadomą pozostaje to, kto oprócz Wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów wystąpi w barażach o ostatnie miejsce premiowane awansem do PKO BP Ekstraklasy.
Na koniec zapowiemy nasze weekendowe transmisje piłkarskie.
Transmisja programu Kosa na Kosę o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.