Chwalińska z awansem na Roland Garros!

Duży sukces Mai Chwalińskiej! Polka przebrnęła przez trzyetapowe kwalifikacje i dostała się do drabinki głównej wielkoszlemowego French Open. To jeden z najlepszych wyników 24-latki w karierze.

Chwalińska nigdy wcześniej nie dostała się do turnieju Roland Garros, dwukrotnie odpadając w drugiej rundzie kwalifikacji. Tym razem było inaczej. Polka najpierw pokonała Alice Rame, a następnie Carole Monnet. Ostatnią przeszkodą była Suzan Lamens.

 

Holenderka, będąc na 129. miejscu w rankingu WTA, postawiła twarde warunki. W pierwszym secie Polka wygrała dopiero po tie-breaku. W drugiej partii udało się triumfować Chwalińskiej 7:5, mimo że przegrywała już 3:5.

 

Nasza zawodniczka, która w rankingu WTA plasuje się na 116. lokacie, drugi raz pokonała w karierze Lamens. Wcześniej obie singlistki spotkały się w lutym tego roku na turnieju w Portugalii.

 

Teraz przed Chwalińską mecz pierwszej rundy na French Open. W dotychczasowych zmaganiach wielkoszlemowych Polka najlepiej spisała na Wimbledonie w 2022 roku, kiedy dotarła do drugiej rundy.

 

W kwalifikacjach odpadły Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova.

 

Pewne występu w zasadniczej części paryskich zmagań były: triumfatorka czterech edycji (2020, 2022, 2023 i 2024) Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

 

Maja Chwalińska - Suzan Lamens 2:0 (7:6, 7:5)

