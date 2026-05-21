Mistrzowie Polski w półfinale! Świetny mecz w Dąbrowie Górniczej

Początek meczu był wyrównany, chociaż po trójce Justina Graya to gospodarze mieli cztery punkty przewagi. Goście doprowadzili do remisu dzięki zagraniom Carla Ponsara i Ojarsa Silinsa. Po chwili przewagę dawał im Maksymilian Wilczek. Dzięki późniejszej trójce Michała Kolendy mistrzowie uciekali już na siedem punktów. Po 10 minutach było 23:27. W drugiej kwarcie Jayvon Graves i DJ Brewton dość szybko powiększyli przewagę Legii aż do 12 punktów. Dąbrowianie mieli teraz spore problemy w ofensywie. Starali się to zmieniać Martin Peterka oraz Luther Muhammad. Po kolejnej akcji Amerykanina zbliżyli się na zaledwie cztery punkty. Silins i Graves znowu uspokoili sytuację. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:49.

Po przerwie Dale Bonner i Ron Curry starali się utrzymywać zespół trenera Artura Gronka w grze. Jednak po późniejszej kontrze wykończonej przez Shane'a Huntera przyjezdni byli już lepsi o 11 punktów. Do ataku włączył się ponownie DJ Brewton, a różnica rosła. Jakub Musiał wraz z Marcinem Piechowiczem przedłużali jeszcze nadzieje gospodarzy, ale po trójce Jayvona Gravesa po 30 minutach było 63:73. Dąbrowianie czwartą kwartę rozpoczęli od serii 7:0 i po trójce Musiała przegrywali zaledwie trzema punktami! Następnie do remisu doprowadził Justin Gray. W kluczowych momentach mistrzowie mogli liczyć jednak na Gravesa i Plutę, a także na Ponsara. Legia wygrała ostatecznie 98:86 i dzięki temu zagra w półfinale ORLEN Basket Ligi!

Najlepszym zawodnikiem gości był Carl Ponsar z 21 punktami, 10 zbiórkami i 4 asystami. Po 15 punktów dla gospodarzy zdobyli Martin Peterka, Jakub Musiał i Luther Muhammad.

MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa 86:98 (23:27, 20:22, 20:24, 23:25).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-1 dla Legii, która awansowała do półfinału.

Punkty:

MKS Dąbrowa Górnicza: Martin Peterka 15, Luther Muhammad 15, Jakub Musiał 15, Justin Gray 11, Marcin Piechowicz 9, Dale Bonner 7, Adrian Bogucki 6, Aleksander Załucki 3, Jamari D'aje Thomas 3, Roland Curry 2, Jakub Wojdała 0, Maciej Zabłocki 0.

Legia Warszawa: Carl Ponsar 21, Jayvon Graves 16, Ojars Silins 16, Dominic Brewton 15, Andrzej Pluta 10, Shane Hunter 8, Race Thompson 6, Michał Kolenda 3, Maksymilian Wilczek 3, Wojciech Tomaszewski 0.

