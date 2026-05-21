Neuer wraca do reprezentacji Niemiec. Ma być podstawowym bramkarzem na MŚ 2026

Słynny golkiper, który przedłużył niedawno o kolejny rok kontrakt z Bayernem, zbiera w tym sezonie świetne recenzje. Z każdym tygodniem nasilały się więc spekulacje dotyczące jego powrotu do bramki kadry narodowej. Zwłaszcza wobec faktu, że od dawna problemy z kontuzjami miał Marc-Andre ter Stegen.

Neuer był przez długi czas numerem jeden w reprezentacji Niemiec. Zdobył mistrzostwo świata w 2014 roku w Brazylii (i brąz cztery lata wcześniej w RPA), a karierę w niej zakończył po Euro 2024 w swoim kraju, po rozegraniu łącznie 124 meczów.

Teraz utytułowany zawodnik zgodził się jednak wrócić, więc selekcjoner Julian Nagelsmann umieścił go w gronie powołanych. Wszystko wskazuje na to, że Neuer będzie podstawowym bramkarzem podczas turnieju.

Oprócz niego powołanie otrzymali Oliver Baumann z Hoffenheim i Alexander Nuebel z VfB Stuttgart.

- Tak, planuję to (z Neuerem jako numerem jeden). Głównym zadaniem było wskazanie trzech najlepszych bramkarzy. Zdecydowaliśmy więc, że ta trójka będzie częścią naszej kadry – powiedział Nagelsmann na konferencji prasowej.

- Skontaktowaliśmy się z Manuelem i zapytaliśmy go, czy chciałby ponownie zagrać w reprezentacji - dodał.

Niemcy, którzy cztery razy w historii wywalczyli mistrzostwo świata, zagrają w grupie E turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Ich rywalami będą kolejno: Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ekwador.

Kadra Niemiec na MŚ 2026:

Bramkarze: Manuel Neuer (Bayern Monachium), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nuebel (VfB Stuttgart).

Obrońcy: Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Lipsk), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Gross (Brighton), Antonio Ruediger (Real Madryt), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Monachium).

Pomocnicy: Jamal Musiala (Bayern Monachium), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Aleksandar Pavlovic (Bayern Monachium), Nadiem Amiri (FSV Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Monachium).

Napastnicy: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United), Lennart Karl (Bayern Monachium), Leroy Sane (Galatasaray Stambuł).

PAP