Odebrała prestiżową nagrodę. Teraz dołączy do sztabu reprezentacji

Zaroślińska-Król w środowy wieczór podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki otrzymała nagrodę dla najlepszej zawodniczki Tauron Ligi w sezonie 2025/2026. Siatkarka UNI Opole w rozmowie z Grzegorzem Wojnarowskim z Polsatu Sport nie kryła wzruszenia po odebraniu wyróżnienia.

- Podczas odbierania nagrody towarzyszyło mi ogromne wzruszenie i myślę, że ci, którzy mnie znają, widzieli, jak troszeczkę mi się łamie głos. Ale na pewno też ogromna wdzięczność, bo szczerze powiedziawszy, nie myślałam, że jeszcze coś tak pięknego może mnie spotkać. Nie ukrywajmy, mam już swoje lata jako siatkarka, powiedzmy, że jestem doświadczona. Natomiast myślę, że też w tym sezonie pokazałam, że jeszcze w tym wieku można grać naprawdę na wysokim poziomie - przyznała urodzona w 1987 roku zawodniczka.

UNI Opole w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce zajęło trzecie miejsce. Jedną z głównych postaci opolskiej drużyny była właśnie Zaroślińska-Król.

- Mało kto na nas stawiał i tak jak też powiedziałam na scenie, to był dla mnie też wyjątkowy sezon, dlatego że w tym sezonie czułam się w drużynie bardzo dobrze. Miałyśmy świetną atmosferę i na treningi przechodziło się naprawdę z miłą chęcią i praca z dziewczynami dawała dużo satysfakcji. Myślę, że jako zespół od pierwszego treningu do ostatniego meczu, z każdym treningiem bardzo rozwijałyśmy się i nabierałyśmy tej pewności siebie. Dla mnie jest to wyjątkowy medal, dlatego że to jest mój trzeci sezon w UNI. W UNI czuję się jak w domu. Mam ogromne wsparcie całego klubu, ale też sztabu trenerskiego i dziewczyn. To, co zrobiłyśmy w tym sezonie, jest ogromnym cudem dla mnie - powiedziała zawodniczka.

Zaroślińska-Król już niedługo rozpocznie kolejny rozdział w karierze. Dołączy bowiem do sztabu reprezentacji Polski do lat 18.

- Będzie to moja druga styczność z bycia po drugiej stronie, nie jako zawodniczka, ale jako trenerka, bo też w tamtym sezonie byłam w sztabie kadry U-19 na EYOF (Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy). Byłam z tym sztabem, czyli na czele z trenerką Joanną Szczurek. Sprawdziło się to tak dobrze, że zdobyłyśmy w tamtym sezonie brązowy medal też na EYOF i w tym roku mamy mistrzostwa Europy. Muszę powiedzieć, że jeszcze parę lat temu, gdyby ktoś mnie zapytał, czy widzę siebie jako trenerkę, myślę, że powiedziałabym, że na pewno nie. Natomiast kiedy pojechałam w tamtym roku i zaczęłam współpracować, mieć styczność z tymi młodymi dziewczynami, z tymi talentami, poczułam to. Także mam nadzieję, że będę mogła jeszcze więcej i jest to jakaś droga dla mnie po karierze sportowej jako zawodniczka - podsumowała.

AA, Polsat Sport