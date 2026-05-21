Oto kadra Niemiec na Ligę Narodów! Botti powołał 41-latka

Hubert PawlikSiatkówka

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Massimo Botti powołał kadrę na zbliżającą się edycję Ligi Narodów. Na liście znalazł się m.in. siatkarz Energa Trefla Gdańsk Tobias Brand.

Reprezentacja Niemiec rozpocznie zmagania w Lidze Narodów już 11 czerwca, kiedy zmierzy się z Kanadą. Następnie zagra z Włochami, USA oraz Francją. W drugim tygodniu czekają ją starcia z Argentyną, Belgią, Polską i Chinami. 

 

Na zakończenie rywalizacji, w dniach 15-19 lipca, rozegra cztery spotkania. Rywalami Niemców będą: Słowenia, Iran, Serbia i Ukraina.

 

Selekcjoner Massimo Botti powołał aż 30 zawodników. Na liście znalazł się m.in. siatkarz Energa Trefla Gdańsk Tobias Brand czy były zawodnik Jastrzębskiego Węgla Anton Brehme.

 

Nie zabraknie również 41-letniego Georga Grozera, który w przeszłości bronił barw Aluron CMC Warty Zawiercie oraz Asseco Resovii Rzeszów. Powołania nie dostali Moritz Kartlizek, Johannes Tille oraz Linus Weber.

 

Tak wygląda kadra reprezentacji Niemiec na Ligę Narodów:

 

Rozgrywający:

Jan Zimmermann
Hannes Gerken
Eric Burggraf
Arthur Wehner
Tobias Hosch
Anselm Rein

 

Środkowi:
Louis Kunstmann
Joscha Kunstmann
Anton Brehme
Florian Krage-Bremitz
Tobias Krick
Simon Torwie
Carl Moeller
Bastian Korreck


Libero:
Leonard Graven
Joris Backhaus


Atakujący:
Filip John
Georg Grozer
Lovis Homberger
Yann Boehme


Przyjmujący:
Moritz Reichert
Ruben Schott
Simon Kohn
Tim Peter
Tobias Brand
Max Schulz
Leon Meier
Theo Mohwinkel
Jannes Wiesner
Erik Roehrs

