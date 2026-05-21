Oto kadra Niemiec na Ligę Narodów! Botti powołał 41-latka
Selekcjoner reprezentacji Niemiec Massimo Botti powołał kadrę na zbliżającą się edycję Ligi Narodów. Na liście znalazł się m.in. siatkarz Energa Trefla Gdańsk Tobias Brand.
Reprezentacja Niemiec rozpocznie zmagania w Lidze Narodów już 11 czerwca, kiedy zmierzy się z Kanadą. Następnie zagra z Włochami, USA oraz Francją. W drugim tygodniu czekają ją starcia z Argentyną, Belgią, Polską i Chinami.
ZOBACZ TAKŻE: Warta nie powiedziała ostatniego słowa! Winiarski mówi o Lidze Mistrzów
Na zakończenie rywalizacji, w dniach 15-19 lipca, rozegra cztery spotkania. Rywalami Niemców będą: Słowenia, Iran, Serbia i Ukraina.
Selekcjoner Massimo Botti powołał aż 30 zawodników. Na liście znalazł się m.in. siatkarz Energa Trefla Gdańsk Tobias Brand czy były zawodnik Jastrzębskiego Węgla Anton Brehme.
Nie zabraknie również 41-letniego Georga Grozera, który w przeszłości bronił barw Aluron CMC Warty Zawiercie oraz Asseco Resovii Rzeszów. Powołania nie dostali Moritz Kartlizek, Johannes Tille oraz Linus Weber.
Tak wygląda kadra reprezentacji Niemiec na Ligę Narodów:
Rozgrywający:
Jan Zimmermann
Hannes Gerken
Eric Burggraf
Arthur Wehner
Tobias Hosch
Anselm Rein
Środkowi:
Louis Kunstmann
Joscha Kunstmann
Anton Brehme
Florian Krage-Bremitz
Tobias Krick
Simon Torwie
Carl Moeller
Bastian Korreck
Libero:
Leonard Graven
Joris Backhaus
Atakujący:
Filip John
Georg Grozer
Lovis Homberger
Yann Boehme
Przejdź na Polsatsport.pl
Przyjmujący:
Moritz Reichert
Ruben Schott
Simon Kohn
Tim Peter
Tobias Brand
Max Schulz
Leon Meier
Theo Mohwinkel
Jannes Wiesner
Erik Roehrs