Oto kadra Niemiec na Ligę Narodów! Botti powołał 41-latka

Reprezentacja Niemiec rozpocznie zmagania w Lidze Narodów już 11 czerwca, kiedy zmierzy się z Kanadą. Następnie zagra z Włochami, USA oraz Francją. W drugim tygodniu czekają ją starcia z Argentyną, Belgią, Polską i Chinami.

Na zakończenie rywalizacji, w dniach 15-19 lipca, rozegra cztery spotkania. Rywalami Niemców będą: Słowenia, Iran, Serbia i Ukraina.

Selekcjoner Massimo Botti powołał aż 30 zawodników. Na liście znalazł się m.in. siatkarz Energa Trefla Gdańsk Tobias Brand czy były zawodnik Jastrzębskiego Węgla Anton Brehme.

Nie zabraknie również 41-letniego Georga Grozera, który w przeszłości bronił barw Aluron CMC Warty Zawiercie oraz Asseco Resovii Rzeszów. Powołania nie dostali Moritz Kartlizek, Johannes Tille oraz Linus Weber.

Tak wygląda kadra reprezentacji Niemiec na Ligę Narodów:

Rozgrywający:

Jan Zimmermann

Hannes Gerken

Eric Burggraf

Arthur Wehner

Tobias Hosch

Anselm Rein

Środkowi:

Louis Kunstmann

Joscha Kunstmann

Anton Brehme

Florian Krage-Bremitz

Tobias Krick

Simon Torwie

Carl Moeller

Bastian Korreck



Libero:

Leonard Graven

Joris Backhaus



Atakujący:

Filip John

Georg Grozer

Lovis Homberger

Yann Boehme



Przyjmujący:

Moritz Reichert

Ruben Schott

Simon Kohn

Tim Peter

Tobias Brand

Max Schulz

Leon Meier

Theo Mohwinkel

Jannes Wiesner

Erik Roehrs