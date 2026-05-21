Pogoda spłatała figla! Zawody z udziałem Polaków odwołane

Początkowo organizatorzy opóźniali start regat, po ponad trzech godzinach podjęli decyzję o wysłaniu na trasę floty ILCA 7, a wkrótce potem floty ILCA 6. Żeglarze mieli rywalizować w osłoniętej zatoce i bliżej portu. Po starcie wiatr stawał się jednak coraz bardziej niestabilny, a dodatkowo pojawiło się zagrożenie burzowe. Finalnie zadecydowano o przerwaniu rywalizacji tego dnia.

ZOBACZ TAKŻE: Program PGE PolSailing po raz 14

Mistrzostwa rozstrzygną się zatem w piątek. Zaplanowano przeprowadzenie trzech wyścigów, pierwszy z nich ma się rozpocząć o godz. 12.00.

Aktualna srebrna medalistka czempionatu globu i mistrzostw Europy Agata Barwińska (MOS SSW Iława) zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji. Magdalena Kwaśna (ChKŻ Chojnice) jest 11., a Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń) 14.

Regaty odbywają się w formule otwartej i w klasyfikacji zawodniczek ze Starego Kontynentu Barwińska jest ósma, Kwaśna 10., a Gołębiowska 12. Ponadto Lilly May Niezabitowska (JK Kotwica Tarnobrzeg) plasuje się na 29. (23. wśród Europejek) miejscu.

Stawkę 123 kobiet z 42 krajów otwiera mistrzyni Europy sprzed dwóch lat i mistrzyni świata z 2023 roku Węgierka Maria Erdi, która wyprzedza Amerykankę Charlotte Rose oraz triumfatorkę tej imprezy w 2018 i 2021 roku Belgijkę Emmę Plasschaert.

W klasie ILCA 7 rywalizuje 179 mężczyzn z 48 państw. Po siedmiu startach liderem pozostał George Gautrey z Nowej Zelandii, drugą pozycję zajmuje dwukrotny srebrny medalista olimpijski (2012 Londyn i 2024 Paryż) Cypryjczyk Pavlos Kontides, a trzecie mistrz świat z 2020 roku Niemiec Philipp Buhl.

Najlepszy z biało-czerwonych Filip Olszewski (KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego) jest dopiero 70.

KP, PAP