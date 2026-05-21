Postraszyli faworytów. Kanadyjczycy uniknęli niespodzianki

Kanadyjczycy w trzeciej tercji przegrywali 4:5 po tym, jak Tinus Koblar zapewnił swojej reprezentacji prowadzenie w 10. minucie. Na nieco ponad minutę przed końcem regulaminowego czasu gry do wyrównania doprowadził jednak Ryan O'Reilly. Zwycięstwo natomiast zapewnił wicemistrzom olimpijskim Mark Scheifele, który strzelił gola po 29 sekundach dogrywki. Skompletował tym samym hat-tricka, bowiem wcześniej dwukrotnie trafił do bramki w pierwszej tercji.

Reprezentacja Kanady dzięki wygranej objęła prowadzenie w grupie B, rywalizującej we Fryburgu. Pozostaje niepokonana w tej edycji MŚ.

W drugim meczu tej grupy Słowacja wygrała z Danią 5:1 i również pozostaje bez porażki na koncie. W tabeli grupy B pozostaje za Kanadą, bowiem ma gorszy bilans bramek.

W grupie A rywalizującej w Zurychu Finlandia rozgromiła Łotwę 7:1, a Szwajcaria wygrała z Wielką Brytanią 4:1. Obie ekipy pozostają niepokonane z kompletem punktów. Pierwsza w tabeli jest Szwajcaria, która ma o jeden rozegrany mecz więcej.

Po cztery najlepsze ekipy obu grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i mecz o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.

Wyniki czwartkowych meczów i tabele:

Grupa A (Zurych)

Łotwa - Finlandia 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)

Szwajcaria - W. Brytania 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)



1. Szwajcaria 5 5 0 26-5 15

2. Finlandia 4 4 0 20-5 12

3. Austria 4 3 1 12-14 9

4. USA 4 2 2 12-13 5

5. Węgry 3 1 2 8-8 3

6. Łotwa 4 1 3 6-14 3

7. Niemcy 4 0 4 5-15 1

8. W. Brytania 4 0 4 4-19 0

Grupa B (Fryburg)

Kanada - Norwegia 6:5 po dogrywce (2:2, 1:1, 2:2 - 1:0)

Dania - Słowacja 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)

1. Kanada 4 4 0 22-9 11

2. Słowacja 4 4 0 16-7 11

3. Czechy 4 3 1 13-8 10

4. Norwegia 4 2 2 14-8 7

5. Szwecja 4 2 2 18-11 6

6. Słowenia 4 1 3 7-17 3

7. Dania 4 0 4 5-20 0

8. Włochy 4 0 4 2-17 0

Za zwycięstwo w trzech tercjach przyznawane są trzy punkty, za zwycięstwo po dogrywce lub karnych - dwa, a za porażkę po dogrywce lub karnych - jeden punkt.

PAP