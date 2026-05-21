Prawie 700 zawodników! Wystąpią polskie olimpijki
Już w sobotę, 23 maja, rusza pierwsza z trzech części Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego. Jak co roku, regaty będą okazją do sprawdzenia formy po zimie na polskich wodach oraz zainaugurują cykl wydarzeń organizowanych przez Polski Związek Żeglarski. Zalew Wiślany to wymagający akwen, idealny do odbycia pierwszych startów kontrolnych, przed nadchodzącymi regatami lokalnymi.
– Przed nami pierwsze regaty sezonu 2026. Ponownie wracamy do Krynicy Morskiej, tym razem w roku jej 35-lecia. Czeka nas łącznie dziewięć dni wyścigów – po trzy dni dla każdej z części regat Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego. Na starcie gościć będziemy przedstawicieli 17 klas sportowych i amatorskich – od najmłodszych zawodników w klasie Techno293, przez klasy olimpijskie, takie jak ILCA, 470, 49er i 49erFX, aż po doświadczonych żeglarzy startujących między innymi w klasie FINN – mówi Weronika Wieżynis, Wydział Organizacji Imprez Polskiego Związku Żeglarskiego. – W regatach weźmie udział blisko 700 żeglarzy, co stanowi liczbę zbliżoną do frekwencji z poprzednich lat. Cieszymy się, że Krynica Morska niezmiennie cieszy się popularnością wśród żeglarzy i że wszyscy chętnie tu wracają.
Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego spotykają się zawodowi żeglarze klas olimpijskich oraz zawodnicy amatorscy. To także przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozmów i integracji środowiska żeglarskiego.
Na wodach Zatoki pojawią się zawodnicy Kadry Narodowej PZŻ – medaliści i medalistki mistrzostw świata oraz Europy, a także olimpijczycy, między innymi Ambasadorki PGE Sailing Team Poland Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia / AZS Poznań) – olimpijki z Paryża 2024 oraz świeżo upieczone brązowe medalistki Mistrzostw Świata w klasie 49erFX. Krynica Morska po raz kolejny stanie się areną rywalizacji na najwyższym krajowym poziomie.
Regaty tradycyjnie zostały podzielone na trzy części:
– część pierwsza potrwa od 23 do 25 maja, a rywalizować będą klasy: Micro, Cadet, O’pen Skiff, Europa i Techno293,
– część druga potrwa od 26 do 28 maja, a rywalizować będą klasy: 420, 470, ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7,
– część trzecia potrwa od 29 do 31 maja, a rywalizować będą klasy: iQFOiL, FINN, 505, Flying Dutchman, Nautica 450, 49er, 49erFX i 29er.
Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego to idealna przestrzeń do doskonalenia umiejętności, a także szansa na rozwój dla młodych talentów, które kształtują przyszłość polskiego żeglarstwa. Przed uczestnikami dziewięć dni sportowej rywalizacji, inspirujących spotkań i wspólnego dzielenia się żeglarską pasją.Przejdź na Polsatsport.pl