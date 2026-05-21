Prawie 700 zawodników! Wystąpią polskie olimpijki

– Przed nami pierwsze regaty sezonu 2026. Ponownie wracamy do Krynicy Morskiej, tym razem w roku jej 35-lecia. Czeka nas łącznie dziewięć dni wyścigów – po trzy dni dla każdej z części regat Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego. Na starcie gościć będziemy przedstawicieli 17 klas sportowych i amatorskich – od najmłodszych zawodników w klasie Techno293, przez klasy olimpijskie, takie jak ILCA, 470, 49er i 49erFX, aż po doświadczonych żeglarzy startujących między innymi w klasie FINN – mówi Weronika Wieżynis, Wydział Organizacji Imprez Polskiego Związku Żeglarskiego. – W regatach weźmie udział blisko 700 żeglarzy, co stanowi liczbę zbliżoną do frekwencji z poprzednich lat. Cieszymy się, że Krynica Morska niezmiennie cieszy się popularnością wśród żeglarzy i że wszyscy chętnie tu wracają.

Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego spotykają się zawodowi żeglarze klas olimpijskich oraz zawodnicy amatorscy. To także przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozmów i integracji środowiska żeglarskiego.



Na wodach Zatoki pojawią się zawodnicy Kadry Narodowej PZŻ – medaliści i medalistki mistrzostw świata oraz Europy, a także olimpijczycy, między innymi Ambasadorki PGE Sailing Team Poland Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia / AZS Poznań) – olimpijki z Paryża 2024 oraz świeżo upieczone brązowe medalistki Mistrzostw Świata w klasie 49erFX. Krynica Morska po raz kolejny stanie się areną rywalizacji na najwyższym krajowym poziomie.

Regaty tradycyjnie zostały podzielone na trzy części:

– część pierwsza potrwa od 23 do 25 maja, a rywalizować będą klasy: Micro, Cadet, O’pen Skiff, Europa i Techno293,

– część druga potrwa od 26 do 28 maja, a rywalizować będą klasy: 420, 470, ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7,

– część trzecia potrwa od 29 do 31 maja, a rywalizować będą klasy: iQFOiL, FINN, 505, Flying Dutchman, Nautica 450, 49er, 49erFX i 29er.

Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego to idealna przestrzeń do doskonalenia umiejętności, a także szansa na rozwój dla młodych talentów, które kształtują przyszłość polskiego żeglarstwa. Przed uczestnikami dziewięć dni sportowej rywalizacji, inspirujących spotkań i wspólnego dzielenia się żeglarską pasją.

Informacja prasowa