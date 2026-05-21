Remis w walce o utrzymanie! Grał Grabara

Zarówno Wolfsburg, jak i Paderborn wygrały swoje mecze w ostatniej kolejce ligowej, dzięki czemu wywalczyły prawo do gry w barażach o awans lub utrzymanie. "Wilki" zajęły 16. miejsce w Bundeslidze, a Paderborn uplasowało się na trzeciej pozycji w 2. Bundeslidze.

Wolfsburg gra w Bundeslidze nieprzerwanie od 1997 roku, więc ewentualny spadek byłby dużym ciosem dla klubu, który w sezonie 2008/09 zdobył mistrzostwo Niemiec. Natomiast Paderborn w 2014 i 2019 roku awansowało do Bundesligi, ale w obu przypadkach spadło po jednym sezonie.

Historia przemawiała za Wolfsburgiem, który wychodził obronną ręką z obu poprzednich baraży o awans lub utrzymanie, wygrywając wszystkie cztery mecze i zachowując w nich trzy czyste konta.

Wolfsburg miał dużą przewagę nad Paderborn w meczu barażowym na Volkswagen Arena. Drugoligowiec skupił się na obronie. Dobrze spisywał się bramkarz Dennis Seimen. W doliczonym czasie z boiska został wyrzucony obrońca Paderborn Jonah Sticker, który otrzymał dwie żółte kartki. "Wilki" nie odniosły zwycięstwa w ostatnich dziewięciu spotkaniach u siebie.

Rewanż w Paderborn zostanie rozegrany w poniedziałek.

KP, PAP