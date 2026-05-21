Rewelacja siatkarskiego sezonu nie zwalnia tempa! Będzie czarnym koniem kadry Lavariniego?

W środę (20 maja) odbyła się gala Diamenty PLS, podsumowująca sezon 2025/2026 w polskiej siatkówce klubowej. Odkryciem Sezonu w TAURON Lidze została Maja Koput z Lotto Chemika Police. Zawodniczka osobiście pojawiła się na uroczystości, by odebrać nagrodę.

Zaledwie kilkanaście godzin później środkowa dołączyła do reprezentacji Polski, która w piątek 22 maja rozpocznie rywalizację w turnieju towarzyskim w Genui. Dla 19-latki będzie to debiutancki sezon w biało-czerwonych barwach.

- Dużo się działo. W sumie jeszcze nie minęło 24 godziny, a zdążyłam już być na gali, wygrać nagrodę, dać przemowę, być już na treningu, zrobić siłownię i zaraz kolacja - relacjonowała Koput w rozmowie z Anną Daniluk dla PZPS.

Polska siatkarka liczy, że we Włoszech dostanie szansę na pokazanie się na parkiecie. Sprzyjać ma temu fakt, że skład Biało-Czerwonych na te zawody zdaje się być mocno eksperymentalny.

- Głównie właśnie zgrywanie się i może gdzieś danie szansy, możliwość dotknięcia parkietu i przetestowanie się. Z tego, co widziałam, tu nie ma kluczowych zawodniczek, więc myślę, że będą mieli nastawienie, żeby dać też młodym, niedoświadczonym lub mniej doświadczonym zawodniczkom pograć i przetestować się - dodała 19-latka.

Turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite zostanie rozegrany w Genui w dniach 22-24 maja. Podopieczne trenera Lavariniego zmierzą się w nim z czołowymi reprezentacjami świata w siatkówce kobiet w ostatnich latach. Zagrają kolejno z Turcją (piątek, 22 maja), Serbią (sobota, 23 maja) oraz Włochami (niedziela, 24 maja).

Transmisja meczów siatkarek z turnieju w Genui na sportowych antenach Polsatu. Dokładny terminarz można odnaleźć TUTAJ.

