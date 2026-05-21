Ronaldo z pierwszym trofeum w Arabii Saudyjskiej! Dwa gole w meczu o tytuł

Inicjatywa w tym spotkaniu od początku należała do podopiecznych Jorge Jesusa. Gospodarze mieli znaczną przewagę nie tylko w posiadaniu piłki, ale także w liczbie strzałów i groźnych ataków. Przyjezdni w pierwszych 45 minutach zdołali uderzyć w stronę ich bramki zaledwie raz, w dodatku niecelnie. Wynik meczu uległ zmianie w 34. minucie, kiedy to Sadio Mane wykorzystał świetną centrę Joao Felixa z rzutu rożnego i głową skierował piłkę do siatki.

Po przerwie, Al-Nassr podwyższyło swoje prowadzenie już w 52. minucie. Kingsley Coman uderzył ze skraju pola karnego po podaniu Abdullaha Al Khaibariego, a jego strzał wylądował w siatce. Chwilę później sędzia główny podyktował rzut karny dla gości. Do jedenastki podszedł Morlaye Sylla i strzelił bramkę kontaktową.

Zaledwie pięć minut później Ronaldo zamienił rzut wolny na gola. Po krótkiej chwili wynik wynosił już 4:1 za sprawą kolejnej bramki Portugalczyka. Dla kapitana ekipy z Rijadu były to gole numer 27 oraz 28 w obecnym sezonie. Taki rezultat dał mu ostatecznie trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców. Wyższe lokaty zdobyli jedynie Julian Quinones (Al Qadsiah, 33 bramki) oraz Ivan Toney (Al Ahli SC, 32 gole). Po tym meczu posiada on w dorobku 973 gole w swojej profesjonalnej karierze, co oznacza, że zbliża się do granicy 1000 bramek.

Al-Nassr zdobyło 11. tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej w historii klubu. W końcowej tabeli zespół ten wyprzedził Al-Hilal o dwa punkty.

Dla Cristiano Ronaldo to pierwszy puchar w barwach ekipy z Rijadu, a także pierwszy od sezonu 2020/2021. W tamtym czasie Portugalczyk sięgnął po Superpuchar oraz Puchar Włoch jako gracz Juventusu.

Al-Nassr - Damac FC 4:1 (1:0)

Bramka: Sadio Mane 34; Kingsley Coman 52; Cristiano Ronaldo 63, 81 - Morlaye Sylla 58 (rzut karny).

Al-Nassr: Bento - Nawaf Mashari Abdulrahman Boushal (90+2. Nader Al Sharari), Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Inigo Martinez - Ayman Yahya (85. Angelo), Abdullah Al Khaibari - Kingsley Coman, Sadio Mane (87. Abdulrahman Ghareeb), Joao Felix - Cristiano Ronaldo (87. Abdullah Al Hamdan).

Damac: Kewin - Sanousi Al-Hawsawi (81. Abdul Rahman Al Khaibre), Hassan Rabea (61. Yahya Naji), Jamal Harkass, Abdelkader Bedrane, Abdulrahman Al Obaid - Jonathan Okita (85. Khaled Al Samiri), Morlaye Sylla, Tariq Abdullah, Dhari Al-Anazi (61. David Kaiki) - Arielson (61. Yakou Meite).

Żółte kartki: Cristiano Ronaldo, Sadio Mane - Sanousi Al-Hawsawi, Dhari Al-Anazi, Jamal Harkass, Tariq Abdullah.

Sędziował: Khalid Saleh Al-Turais (Arabia Saudyjska).