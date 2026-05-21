Rozdano nagrody! Poznaliśmy najlepszych zawodników Ligi Europy UEFA

Gracze "The Villans" zdominowali klasyfikację nagród za ten sezon. Morgan Rogers zdobył tytuł najlepszego piłkarza turnieju. Anglik strzelił trzy gole i zanotował pięć asyst w 15 spotkaniach. Świetną formę 23-latka spuentował gol na 3:0 w finale. Na murawie przebywał przez 1093 minuty. To rekord w całej kadrze Aston Villi.

Eksperci wskazali też największe odkrycie Ligi Europy UEFA. Statuetka w tej kategorii trafiła do Johana Manzambiego z Freiburga. Szwajcar zdobył dwie bramki i dołożył dwie asysty w 15 meczach. Zagraniczna prasa już teraz wiąże 20-latka z transferem do takich klubów jak m.in. Real Madryt czy Manchester United.

ZOBACZ TAKŻE: SC Freiburg - Aston Villa. Skrót finału Ligi Europy (WIDEO)

W "jedenastce" sezonu nie znaleźli się Polacy, ale cały sezon LE przyniósł wiele biało-czerwonych akcentów. Największy sukces w tym gronie odniósł Matty Cash. Prawy obrońca Aston Villi zagrał 834 minuty w tych rozgrywkach i zapisał na swoim koncie jedną asystę, a jego zespół ostatecznie sięgnął po trofeum.

W trakcie całego sezonu na boiskach meldowali się też inni Polacy. Występy zaliczyli między innymi: Jakub Kiwior i Jan Bednarek (obaj FC Porto), Jan Ziółkowski (AS Roma), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski i Karol Świderski (w tamtym czasie Panathinaikos), Jakub Moder (Feyenoord), Sebastian Szymański (wtedy Fenerbahce), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Filip Rózga (SK Sturm Graz) oraz Ben Lederman (Maccabi Tel Awiw).

Najlepsza jedenastka sezonu Ligi Europy 2025/2026:

Bramkarz: Emiliano Martinez (Aston Villa)



Obrońcy: Victor Gomez (Braga), Morato (Nottingham Forest), Matthias Ginter (Freiburg), Oscar Mingueza (Celta Vigo)



Pomocnicy: John McGinn (Aston Villa), Maximilian Eggestein (Freiburg), Morgan Rogers (Aston Villa)



Napastnicy: Antony (Real Betis), Igor Jesus (Nottingham Forest), Emi Buendia (Aston Villa)

Oto najlepsze akcje Morgana Rogersa w ciągu trwania rozgrywek:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...