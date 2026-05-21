Rzeszów ponownie stolicą skoków do wody. Mistrzostwa Polski już od piątku

- Mistrzostwa Polski w skokach do wody są bardzo ważnym wydarzeniem w krajowym kalendarzu tej dyscypliny i bardzo się cieszę, że po raz kolejny gospodarzem zawodów będzie Rzeszów. To miejsce doskonale znane całemu środowisku, dysponujące bardzo dobrymi warunkami do szkolenia oraz przeprowadzenia wydarzeń na wysokim poziomie sportowym – mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak.

Swój start zapowiedzieli między innymi medaliści mistrzostw Europy, reprezentanci naszego kraju. W mistrzostwach Polski zaprezentują się też juniorzy urodzeni w latach 2008-2012, startujący w kategorii A (16-18 lat) i B (14-15 lat).

- Zbliżające się zawody to wyjątkowa okazja, by zobaczyć w akcji najbardziej utytułowanych polskich skoczków do wody. O medale powalczą również młodzi sportowcy. Mistrzostwa powinny być świetnym sprawdzianem przed najważniejszymi imprezami sezonu letniego dla całej krajowej czołówki – dodaje.

Reprezentacja Polski seniorów szykuje się do występu na kolejnym czempionacie Starego Kontynentu, który za kilka tygodni (w dniach 31 lipca – 6 sierpnia) odbędzie się w Paryżu. Nasi kadrowicze mają już za sobą serię startów na zawodach międzynarodowych: w Eindhoven, Budapeszcie, a także podczas Pucharu Świata w Montrealu. Ciężko pracują, by podtrzymać dobrą passę z dwóch ostatnich edycji mistrzostw Europy, z których wracali z medalami.

Z kolei młodych skoczków do wody czeka teraz ostatni etap przygotowań do startu w mistrzostwach Europy juniorów w Budapeszcie. Te siedmiodniowe zawody rozpoczną się niemal dokładnie za miesiąc, 22 czerwca. Kadra, która zaprezentuje się w stolicy Węgier już się wyklarowała, a młodzi biało-czerwoni pokazali się z dobrej strony podczas mitingu w Dreźnie. Do kraju wrócili z medalem w skokach synchronicznych na trampolinie 3 m wywalczonym przez duet reprezentantek COSW Częstochowa: Julię Rzeczycką i Natalię Piwowarską oraz wieloma dobrymi miejscami w mocno obsadzonych finałach.

Mistrzostwa Polski wystartują w najbliższy piątek i potrwają do niedzieli. Sesje poranne będą się rozpoczynać codziennie o 9:30, natomiast początek bloków popołudniowych w piątek i sobotę zaplanowano na 14:30.

Już w pierwszym dniu zawodów medale zostaną rozdane w czterech konkurencjach w kategorii Open. Mistrzostwa otworzy rywalizacja kobiet w skokach synchronicznych z wieży. Z kolei po południu toczyć się będzie indywidualna walka o podium na trampolinie 1 m (zarówno kobiet, jak i mężczyzn), a dzień zakończy start na wieży duetu mieszanego. W międzyczasie juniorzy wystartują na trampolinie 1 m (grupa B) i 3 m (grupa A) oraz w skokach synchronicznych z trampoliny 3 m.

