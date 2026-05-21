Rzeszów ponownie stolicą skoków do wody. Mistrzostwa Polski już od piątku
W dniach 22-24 maja w Rzeszowie po raz kolejny spotka się krajowa czołówka skoczków do wody. Na pływalni ROSiR przy ul. Matuszczaka odbędą się letnie mistrzostwa Polski, które dla najlepszych będą nie tylko szansą na medale, ale też sprawdzianem formy przed zbliżającymi się imprezami międzynarodowymi.
- Mistrzostwa Polski w skokach do wody są bardzo ważnym wydarzeniem w krajowym kalendarzu tej dyscypliny i bardzo się cieszę, że po raz kolejny gospodarzem zawodów będzie Rzeszów. To miejsce doskonale znane całemu środowisku, dysponujące bardzo dobrymi warunkami do szkolenia oraz przeprowadzenia wydarzeń na wysokim poziomie sportowym – mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak.
Swój start zapowiedzieli między innymi medaliści mistrzostw Europy, reprezentanci naszego kraju. W mistrzostwach Polski zaprezentują się też juniorzy urodzeni w latach 2008-2012, startujący w kategorii A (16-18 lat) i B (14-15 lat).
- Zbliżające się zawody to wyjątkowa okazja, by zobaczyć w akcji najbardziej utytułowanych polskich skoczków do wody. O medale powalczą również młodzi sportowcy. Mistrzostwa powinny być świetnym sprawdzianem przed najważniejszymi imprezami sezonu letniego dla całej krajowej czołówki – dodaje.
Reprezentacja Polski seniorów szykuje się do występu na kolejnym czempionacie Starego Kontynentu, który za kilka tygodni (w dniach 31 lipca – 6 sierpnia) odbędzie się w Paryżu. Nasi kadrowicze mają już za sobą serię startów na zawodach międzynarodowych: w Eindhoven, Budapeszcie, a także podczas Pucharu Świata w Montrealu. Ciężko pracują, by podtrzymać dobrą passę z dwóch ostatnich edycji mistrzostw Europy, z których wracali z medalami.
Z kolei młodych skoczków do wody czeka teraz ostatni etap przygotowań do startu w mistrzostwach Europy juniorów w Budapeszcie. Te siedmiodniowe zawody rozpoczną się niemal dokładnie za miesiąc, 22 czerwca. Kadra, która zaprezentuje się w stolicy Węgier już się wyklarowała, a młodzi biało-czerwoni pokazali się z dobrej strony podczas mitingu w Dreźnie. Do kraju wrócili z medalem w skokach synchronicznych na trampolinie 3 m wywalczonym przez duet reprezentantek COSW Częstochowa: Julię Rzeczycką i Natalię Piwowarską oraz wieloma dobrymi miejscami w mocno obsadzonych finałach.
Mistrzostwa Polski wystartują w najbliższy piątek i potrwają do niedzieli. Sesje poranne będą się rozpoczynać codziennie o 9:30, natomiast początek bloków popołudniowych w piątek i sobotę zaplanowano na 14:30.
Już w pierwszym dniu zawodów medale zostaną rozdane w czterech konkurencjach w kategorii Open. Mistrzostwa otworzy rywalizacja kobiet w skokach synchronicznych z wieży. Z kolei po południu toczyć się będzie indywidualna walka o podium na trampolinie 1 m (zarówno kobiet, jak i mężczyzn), a dzień zakończy start na wieży duetu mieszanego. W międzyczasie juniorzy wystartują na trampolinie 1 m (grupa B) i 3 m (grupa A) oraz w skokach synchronicznych z trampoliny 3 m.