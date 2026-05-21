Sięgnęli po europejski puchar! Tak wyglądała ich droga do zwycięstwa
Aston Villa wygrała Ligę Europy! W poniższym artykule prezentujemy drogę zespołu z Premier League do ostatecznego triumfu w europejskim pucharze.
Piłkarze Aston Villi świetnie prezentowali się podczas fazy ligowej zmagań na arenie międzynarodowej. Matty Cash i spółka na tym etapie rywalizacji przegrali tylko jedno spotkanie. W trzeciej kolejce lepsi od nich na własnym terenie okazali się zawodnicy holenderskiego Go Ahead Eagles.
Dzięki bardzo dobrym wynikom klubowi z Birmingham udało się zająć drugie miejsce w tabeli europejskiego pucharu, tym samym zapewniając sobie bezpośredni awans do 1/8 finału.
Faza pucharowa również zaczęła się fenomenalnie dla podopiecznych Unaia Emery'ego. W 1/8 finału bez większych problemów uporali się z Lille, a na etapie ćwierćfinału rozgromili Bolognę.
Najtrudniejszy test przyszedł w półfinale, kiedy Aston Villa stanęła naprzeciwko swojego krajowego rywala - Nottingham Forest. To właśnie w pierwszym meczu tej rywalizacji późniejsi triumfatorzy Ligi Europy doznali drugiej porażki, przegrywając na wyjeździe 0:1. Na własnym terenie odpłacili się jednak przeciwnikom pięknym za nadobne, triumfując 4:0. Właśnie to zwycięstwo zapewniło im grę w finale.
Środowy mecz, w którym ekipa z Birmingham zmierzyła się z SC Freiburg, można nazwać jednostronnym. Zespół na co dzień grający w Premier League od początku dominował na boisku, dzięki czemu bez większych problemów jeszcze przed przerwą zdobył dwie bramki. Chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy Aston Villa strzeliła trzeciego gola, tym samym zapewniając sobie europejski puchar.
Droga Aston Villi do zwycięstwa w Lidze Europy:
faza ligowa - 2. miejsce
Aston Villa - Bologna 1:0
Feyenoord Rotterdam - Aston Villa 0:2
Go Ahead Eagles - Aston Villa 2:1
Aaston Villa - Maccabi Tel Awiw 2:0
Aston Villa - Young Boys Berno 2:1
FC Basel - Aston Villa 1:2
Fenerbahce Stambuł - Aston Villa 0:1
Aston Villa - FC Salzburg 3:2
faza pucharowa
1/8 finału:
Lille - Aston Villa 0:1
Aston Villa - Lille 2:0
1/4 finału:
Bologna - Aston Villa 1:3
Aston Villa - Bologna 4:0
1/2 finału:
Nottingham Forest - Aston Villa 1:0
Aston Villa - Nottingham Forest 4:0
finał:
Aston Villa - SC Freiburg 3:0
bilans: 15 meczów; 13 zwycięstw, 2 porażki; bramki: 31-8.
