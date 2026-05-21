Słynny zawodnik opuścił Porto! Decyzja zapadła tuż po zdobyciu mistrzostwa

Kontrakt Silvy dobiegł końca w czwartek. Klub i sam zawodnik zrezygnowali z opcji przedłużenia umowy o kolejny rok. Brazylijczyk wystąpił w 14 meczach w barwach Porto. W trakcie jego pobytu na Estadio do Dragao zespół wywalczył mistrzostwo Portugalii. Dla środkowego obrońcy to 33. trofeum w całej karierze.

Przypomnijmy, że w szatni tej drużyny na co dzień przebywa trzech reprezentantów Polski. Barw drużyny bronią Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski oraz Jan Bednarek.

Tym samym 41-latek zamknął swój drugi epizod w ekipie "Smoków". Poprzednio reprezentował on barwy tamtejszych rezerw dokładnie 22 lata temu. Jego odejście zbiega się w czasie z brakiem powołania na mistrzostwa świata 2026. Trener Carlo Ancelotti pominął Brazylijczyka przy wyborze kadry na ten turniej.

W zagranicznej prasie pojawia się temat ostatecznego przejścia Thiago Silvy na emeryturę.