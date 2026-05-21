Słynny zawodnik opuścił Porto! Decyzja zapadła tuż po zdobyciu mistrzostwa

Łukasz Ostrowski

Władze FC Porto poinformowały, że Thiago Silva opuścił klub. Brazylijski stoper pożegnał się z zespołem zaledwie pół roku po swoim powrocie do ekipy "Smoków". 41-latek odchodzi z medalem mistrzostwa Portugalii.

Dwóch piłkarzy FC Porto.
fot: PAP
Thiago Silva (po lewej) oraz Diogo Costa (po prawej)

Kontrakt Silvy dobiegł końca w czwartek. Klub i sam zawodnik zrezygnowali z opcji przedłużenia umowy o kolejny rok. Brazylijczyk wystąpił w 14 meczach w barwach Porto. W trakcie jego pobytu na Estadio do Dragao zespół wywalczył mistrzostwo Portugalii. Dla środkowego obrońcy to 33. trofeum w całej karierze.

 

Przypomnijmy, że w szatni tej drużyny na co dzień przebywa trzech reprezentantów Polski. Barw drużyny bronią Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski oraz Jan Bednarek.

 

Tym samym 41-latek zamknął swój drugi epizod w ekipie "Smoków". Poprzednio reprezentował on barwy tamtejszych rezerw dokładnie 22 lata temu. Jego odejście zbiega się w czasie z brakiem powołania na mistrzostwa świata 2026. Trener Carlo Ancelotti pominął Brazylijczyka przy wyborze kadry na ten turniej.

 

W zagranicznej prasie pojawia się temat ostatecznego przejścia Thiago Silvy na emeryturę.

