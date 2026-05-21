Szok w reprezentacji Anglii! Trener skreślił wielką gwiazdę przed mundialem

Decyzja selekcjonera reprezentacji Anglii stanowiła ogromną niespodziankę dla samego Maguire'a. Obrońca, który na co dzień gra w Manchesterze United, opublikował emocjonalny wpis na platformie X (dawniej Twitter).

- Byłem pewien, że po takim sezonie odegram kluczową rolę dla mojego kraju podczas tego lata. Czuję ogromny szok i wielki żal po tej decyzji - wyznał 33-latek.

- Przez te wszystkie lata nie było dla mnie niczego piękniejszego niż gra w tej koszulce i występy dla ojczyzny. Życzę chłopakom wszystkiego najlepszego w tym turnieju - zaznaczył.

Szansę na wyjazd stracił również Luke Shaw. Obecna forma zawodnika nie przekonała szkoleniowca, dlatego ominie on MŚ. Warto przypomnieć, że ten 30-latek to wicemistrz Europy z 2021 roku. W pamiętnym finale przeciwko Włochom strzelił nawet gola, ale Anglicy przegrali tamten mecz po rzutach karnych. Według doniesień brytyjskiej prasy trener ogłosi ostateczny skład na mundial już w piątek.

Mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie wystartują 11 czerwca. Anglia rozpocznie zmagania 17 czerwca od starcia z Chorwacją. W kolejnych dniach ekipa trenera Tuchela zagra przeciwko Ghanie oraz Panamie. Przed wylotem na turniej "Synowie Albionu" rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie. Zmierzą się w nich z Nową Zelandią i Kostaryką.