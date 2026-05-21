Szok w reprezentacji Anglii! Trener skreślił wielką gwiazdę przed mundialem
Thomas Tuchel wkrótce ogłosi kadrę reprezentacji Anglii na zbliżające się mistrzostwa świata 2026. Niemiecki selekcjoner podjął bardzo odważne decyzje i pominął kilku czołowych piłkarzy. Na turniej na pewno nie polecą m.in. Harry Maguire oraz Fikayo Tomori.
Decyzja selekcjonera reprezentacji Anglii stanowiła ogromną niespodziankę dla samego Maguire'a. Obrońca, który na co dzień gra w Manchesterze United, opublikował emocjonalny wpis na platformie X (dawniej Twitter).
- Byłem pewien, że po takim sezonie odegram kluczową rolę dla mojego kraju podczas tego lata. Czuję ogromny szok i wielki żal po tej decyzji - wyznał 33-latek.
- Przez te wszystkie lata nie było dla mnie niczego piękniejszego niż gra w tej koszulce i występy dla ojczyzny. Życzę chłopakom wszystkiego najlepszego w tym turnieju - zaznaczył.
Szansę na wyjazd stracił również Luke Shaw. Obecna forma zawodnika nie przekonała szkoleniowca, dlatego ominie on MŚ. Warto przypomnieć, że ten 30-latek to wicemistrz Europy z 2021 roku. W pamiętnym finale przeciwko Włochom strzelił nawet gola, ale Anglicy przegrali tamten mecz po rzutach karnych. Według doniesień brytyjskiej prasy trener ogłosi ostateczny skład na mundial już w piątek.
Mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie wystartują 11 czerwca. Anglia rozpocznie zmagania 17 czerwca od starcia z Chorwacją. W kolejnych dniach ekipa trenera Tuchela zagra przeciwko Ghanie oraz Panamie. Przed wylotem na turniej "Synowie Albionu" rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie. Zmierzą się w nich z Nową Zelandią i Kostaryką.