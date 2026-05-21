Tak mówią o Cashu po finale Ligi Europy. "Jak to możliwe?"

To finał, który zostanie zapamiętany na lata przez kibiców. Oczywiście to nie dotyczy fanów z Freiburga, ale przede wszystkim Aston Villi. Ekipa z Birmingham przez wiele lat była co najwyżej przeciętnym zespołem Premier League z wielką historią, sięgającą triumfu w Pucharze Europy w 1982 roku.

Od kilku lat "The Villans" należą jednak do czołówki Premier League i radzą sobie coraz śmielej. Dowodem na to wygrana w Lidze Europy. Brytyjskie media skupiają się głównie na Unaiu Emerym, dla którego to już piąte takie trofeum w karierze! Wcześniej hiszpański menedżer trzykrotnie podnosił go do góry w Sewilli i raz w Villarreal. Był również o krok, aby uczynić to z Arsenalem, ale "Kanonierzy" przegrali w finale z Chelsea.

Z kolei media bulwarowe na Wyspach Brytyjskich, takie jak "The Sun" i "Daily Mail" podkreślają, że Aston Villa wygrała Ligę Europy przy obecności na trybunach w Stambule księcia Williama. Członek rodziny królewskiej bardzo ochoczo dopingował klub z Birmingham i żywiołowo celebrował zwycięstwo.

Cash zagrał nieco bezbarwnie w tym spotkaniu. Wykonywał swoje obowiązki w obronie, ale rzadko pokazywał coś w ataku. Stąd angielskie media nie poświęcają mu zbyt dużej uwagi z wyjątkiem incydentu do jakiego doszło w 21. minucie. Wtedy reprezentant Polski ostro potraktował rywala z Freiburga, za co dostał tylko żółtą kartkę. Dziennikarze przyznają, że Cash miał sporo szczęścia.

O wiele więcej poświęcono tej kwestii w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy ewidentnie domagali się wyrzucenia z boiska Casha, prezentując fragment jego brutalnego zagrania na nogę przeciwnika. "Tylko żółta kartka? Jak to możliwe?!" - napisał jeden z nich. Takich opinii można było znaleźć więcej.

Cash dograł jednak spotkanie do samego końca i razem z zespołem mógł cieszyć się ze zwycięstwa w Lidze Europy.

