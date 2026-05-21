Taka informacja na chwilę przed French Open! Zapowiedziano protest

Jak po raz pierwszy poinformował dziennik "The Guardian", gracze mogą opuścić konferencje prasowe lub wywiady telewizyjne na Roland Garros w najbliższy piątek i sobotę po upływie 15 minut.

Limit 15 minut ma symbolizować 15 procent przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe.

ZOBACZ TAKŻE: Djokovic oficjalnie to ogłosił! Taka zmiana tuż przed French Open

Strategia ta została przekazana większości 200 najlepszych tenisistów i tenisistek w grze pojedynczej, ale ich przedstawiciele przyznają, że mogą oni podejmować własne decyzje.

Dziesiątki najlepszych zawodników i zawodniczek domaga się wyższego udziału w przychodach generowanych przez cztery turnieje wielkoszlemowe, a także składek na świadczenia oraz większego wpływu na takie kwestie, jak harmonogram rozgrywek.

W tym roku pula nagród na French Open wzrosła o 9,5 procent, ale roczny wzrost wyniósł 20 procent podczas zeszłorocznego US Open i prawie 16 procent podczas styczniowego Australian Open.

Nie podjęto jeszcze decyzji, czy akcja protestacyjna będzie kontynuowana po rozpoczęciu głównego turnieju w Paryżu w niedzielę. Na czele kampanii stoi były prezydent i dyrektor generalny WTA Larry Scott. Amerykanin przyjedzie do stolicy Francji w piątek na spotkanie z dyrektorką turnieju French Open Amelie Mauresmo oraz prezesem FFT Gillesem Morettonem.

Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22 procent ich przychodów na nagrody pieniężne.

Domagają się oni również, aby dziesiątki milionów dolarów zostały przeznaczone na świadczenia emerytalne, opiekę zdrowotną i macierzyńskie, a także, aby w szerszym zakresie konsultowano z nimi harmonogram rozgrywek i inne kluczowe decyzje.

Podczas niedawnego turnieju Italian Open światowa numer jeden Białorusinka Aryna Sabalenka stwierdziła, że jej zdaniem zawodnicy "w pewnym momencie" zbojkotują jeden z turniejów wielkoszlemowych. Trzecia w światowym rankingu Iga Świątek uznała, że byłoby to "trochę ekstremalne", ale broniąca tytułu mistrzyni French Open Amerykanka Coco Gauff stwierdziła, że poparłaby strajk, "gdyby wszyscy działali zgodnie i współpracowali".

French Open odbędzie się w dniach 24 maja – 7 czerwca.

PAP