To koniec! DevelopRes Rzeszów pożegnał kapitana

"Svieta! Dziękujemy za serce zostawione na boisku, zaangażowanie i prowadzenie drużyny jako nasza kapitan. Życzymy powodzenia i do zobaczenia" - napisano w mediach społecznościowych.

Dorsman trafiła do DevelopResu rok temu z Metalkas Pałacu Bydgoszcz. Rozegrała w ubiegłym sezonie 30 meczów, w których zdobyła 266 punktów.

To kolejna zawodniczka, która nie będzie występować w zespole z Rzeszowa w nadchodzących rozgrywkach. Niedawno potwierdzono również rozstanie z Katarzyną Wenerską, Aleksandrą Szczygłowską oraz Taylor Banister. Na zakończenie kariery zdecydowała się za to Laura Heyrman.

Drużynie DevelopResu nie udało się ostatnio obronić mistrzostwa Polski. W wielkim finale play-offów nie dała rady PGE Budowlanym Łódź i przegrała po pięciu emocjonujących meczach 2:3.

HP, Polsat Sport