Trudna przeprawa Polski na MŚ! Będzie mecz z mistrzyniami świata
Piłkarska reprezentacja Polski kobiet do lat 17 poznała rywalki, z którymi zmierzy się w fazie grupowej jesiennych mistrzostw świata w Maroku. Biało-czerwone zagrają z broniącą tytułu Koreą Północną, Portoryko oraz jedną z drużyn z trwających jeszcze kwalifikacji w Afryce.
Losowanie odbyło się w czwartek w Zurychu. Polki były losowane z trzeciego koszyka i trafiły do grupy B.
Z najwyższego koszyka los przydzielił im Koreę Północną, z drugiego - drużynę, która wyłoni się w afrykańskich kwalifikacjach, a z ostatniego - Portoryko. Biało-czerwone awans na mundial w swojej kategorii wiekowej wywalczyły tydzień temu, gdy w meczu barażowym o piąte miejsce mistrzostw Europy U-17 w Irlandii Północnej pokonały Anglię 2:0. Ponadto przepustki ze Starego Kontynentu zapewniły sobie półfinalistki tego turnieju.
MŚ do lat 17 odbędą się od 17 października do 7 listopada w Maroku. Wystąpią 24 zespoły podzielone na sześć grup.