Trudna przeprawa Polski na MŚ! Będzie mecz z mistrzyniami świata

Losowanie odbyło się w czwartek w Zurychu. Polki były losowane z trzeciego koszyka i trafiły do grupy B.

ZOBACZ TAKŻE: Rozdano nagrody! Poznaliśmy najlepszych zawodników Ligi Europy UEFA

Z najwyższego koszyka los przydzielił im Koreę Północną, z drugiego - drużynę, która wyłoni się w afrykańskich kwalifikacjach, a z ostatniego - Portoryko. Biało-czerwone awans na mundial w swojej kategorii wiekowej wywalczyły tydzień temu, gdy w meczu barażowym o piąte miejsce mistrzostw Europy U-17 w Irlandii Północnej pokonały Anglię 2:0. Ponadto przepustki ze Starego Kontynentu zapewniły sobie półfinalistki tego turnieju.

MŚ do lat 17 odbędą się od 17 października do 7 listopada w Maroku. Wystąpią 24 zespoły podzielone na sześć grup.

KP, PAP