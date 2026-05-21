Warta nie powiedziała ostatniego słowa! Winiarski mówi o Lidze Mistrzów

Zawiercianie nie mieli sobie równych w PlusLidze, jednocześnie znakomicie radząc sobie w Lidze Mistrzów, w której zostali zatrzymani dopiero w finale. Winiarski został doceniony za swoją pracę i otrzymał nagrodę "trenera roku" na Gali PLS-u.

- Niesamowicie przyjemna sprawa. Otrzymałem tę nagrodę i tak jak już wcześniej mówiłem, to jest zasługa całej grupy, sztabu, całego w ogóle środowiska w Zawierciu. Cieszę się, że ten rok jest tak obfity i wiem, że w sporcie niestety bywa różnie i dlatego bardzo ważna jest ta nagroda i oczywiście te medale, które zdobyliśmy, żeby były dla nas jeszcze większą motywacją na następny sezon - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z Grzegorzem Wojnarowskim.

Trzeba jednak podkreślić, że początek sezonu nie był łatwy dla "Jurajskich Rycerzy", którzy rywalizowali w Klubowych Mistrzostwach Świata, co stanowiło dodatkowe obciążenie fizyczne. Nie udało się również wygrać Pucharu Polski.

- Te trudne momenty nas bardzo zbudowały. Przede wszystkim odpadnięcie z Pucharu Polski i powrót właśnie z bardzo intensywnych Klubowych Mistrzostw Świata sprawił, że w końcu mieliśmy też czas na trenowanie, ale takie trenowanie, można powiedzieć, z dużą dawką najpierw negatywnej energii, a potem pozytywnej, bo wiedzieliśmy, że musimy przepracować pewien okres bardzo dobrze, żeby na sam koniec móc się cieszyć i cieszę się, że to się udało. Cieszę się, że kończymy wymarzony sezon dla Zawiercia i dla nas, jako mistrzowie Polski, bo ścigaliśmy to trofeum i w tym roku udało nam się je zdobyć - rzekł były przyjmujący AZS-u Częstochowa.

Warta wywalczyła złoto w PlusLidze, dochodząc trzeci raz do finału play-off. Czy tak samo będzie w przypadku Ligi Mistrzów po dwóch porażkach w finale z Perugią? Nieco innego zdania jest Winiarski, chociaż nie ukrywa, że triumf w Champions League jest jego celem.

- Ja nie jestem z tych, co mówią "do trzech razy sztuka". Ja uważam, że każdy rok to jest inna historia. O ile pierwsze dwa finały, które mieliśmy w PlusLidze, uważam, że w momencie, w którym byliśmy i poprzez to, jaką drogę też przebyliśmy, to były dwa zwycięskie srebrne medale. W tym roku był zwycięski finał. I jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to grać w finale jest wielkim wydarzeniem. My pokonaliśmy naprawdę bardzo mocne światowe marki i w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i w półfinale. Żeby wygrać Ligę Mistrzów, musi się zbiec dużo rzeczy też w jednym czasie. Ja wierzę, że konsekwencją, pracą i wytrwałością nadejdzie i taki moment dla nas - przyznał.

