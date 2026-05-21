Warta nie powiedziała ostatniego słowa! Winiarski mówi o Lidze Mistrzów

Krystian NatońskiSiatkówka

To był kolejny fenomenalny sezon dla Aluron CMC Warty Zawiercie, która sięgnęła po historyczne mistrzostwo Polski i drugi rok z rzędu awansowała do finału Ligi Mistrzów. Nie może zatem dziwić, że trenerem roku na Gali Polskiej Ligi Siatkówki został wybrany Michał Winiarski. Jego podopieczni postarają się w przyszłym sezonie zdobyć w końcu europejskie trofeum.

Michał Winiarski odbiera nagrodę Trenera Roku na Gali PLS.
fot. PAP
Michał Winiarski z nagrodą Trenera Roku na Gali PLS
Aluron CMC Warta Zawiercie
Michał Winiarski

Zawiercianie nie mieli sobie równych w PlusLidze, jednocześnie znakomicie radząc sobie w Lidze Mistrzów, w której zostali zatrzymani dopiero w finale. Winiarski został doceniony za swoją pracę i otrzymał nagrodę "trenera roku" na Gali PLS-u.

 

- Niesamowicie przyjemna sprawa. Otrzymałem tę nagrodę i tak jak już wcześniej mówiłem, to jest zasługa całej grupy, sztabu, całego w ogóle środowiska w Zawierciu. Cieszę się, że ten rok jest tak obfity i wiem, że w sporcie niestety bywa różnie i dlatego bardzo ważna jest ta nagroda i oczywiście te medale, które zdobyliśmy, żeby były dla nas jeszcze większą motywacją na następny sezon - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z Grzegorzem Wojnarowskim.

 

ZOBACZ TAKŻE: Grbić przemówił po porażce siatkarzy. Czego zabrakło w grze Polaków?

 

Trzeba jednak podkreślić, że początek sezonu nie był łatwy dla "Jurajskich Rycerzy", którzy rywalizowali w Klubowych Mistrzostwach Świata, co stanowiło dodatkowe obciążenie fizyczne. Nie udało się również wygrać Pucharu Polski.

 

- Te trudne momenty nas bardzo zbudowały. Przede wszystkim odpadnięcie z Pucharu Polski i powrót właśnie z bardzo intensywnych Klubowych Mistrzostw Świata sprawił, że w końcu mieliśmy też czas na trenowanie, ale takie trenowanie, można powiedzieć, z dużą dawką najpierw negatywnej energii, a potem pozytywnej, bo wiedzieliśmy, że musimy przepracować pewien okres bardzo dobrze, żeby na sam koniec móc się cieszyć i cieszę się, że to się udało. Cieszę się, że kończymy wymarzony sezon dla Zawiercia i dla nas, jako mistrzowie Polski, bo ścigaliśmy to trofeum i w tym roku udało nam się je zdobyć - rzekł były przyjmujący AZS-u Częstochowa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bieniek z nagrodą na gali PLS. Wspomniał finał PlusLigi

 

Warta wywalczyła złoto w PlusLidze, dochodząc trzeci raz do finału play-off. Czy tak samo będzie w przypadku Ligi Mistrzów po dwóch porażkach w finale z Perugią? Nieco innego zdania jest Winiarski, chociaż nie ukrywa, że triumf w Champions League jest jego celem.

 

- Ja nie jestem z tych, co mówią "do trzech razy sztuka". Ja uważam, że każdy rok to jest inna historia. O ile pierwsze dwa finały, które mieliśmy w PlusLidze, uważam, że w momencie, w którym byliśmy i poprzez to, jaką drogę też przebyliśmy, to były dwa zwycięskie srebrne medale. W tym roku był zwycięski finał. I jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to grać w finale jest wielkim wydarzeniem. My pokonaliśmy naprawdę bardzo mocne światowe marki i w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i w półfinale. Żeby wygrać Ligę Mistrzów, musi się zbiec dużo rzeczy też w jednym czasie. Ja wierzę, że konsekwencją, pracą i wytrwałością nadejdzie i taki moment dla nas - przyznał.

 

Zobacz także

Gala Polskiej Ligi Siatkówki 2026. Kto otrzymał nagrody?

Cała rozmowa z Michałem Winiarskim w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEEUROPEJSKIE PUCHARYGALA POLSKIEJ LIGI SIATKÓWKILIGA MISTRZÓWMICHAŁ WINIARSKIPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nikola Grbić: Mamy dobry blok, ale nie podobała mi się obrona
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 