Wielki sukces Dzików! Pierwszy półfinał w historii klubu

Przyjezdni bardzo dobrze weszli w to spotkanie - dzięki zagraniom Kaspra Suurorga i Granta Sherfielda mieli pięć punktów przewagi. Po późniejszej trójce Jakuba Schenka różnica urosła do dziewięciu punktów! To nie był koniec! Sopocianie maksymalnie prowadzili nawet 15 punktami po zagraniu Szymona Nowickiego. Dziki nie potrafiły w tym momencie wrócić do gry, chociaż trójki trafiał Krzysztof Kempa. Po 10 minutach było 22:32. W drugiej kwarcie Energa Trefl cały czas utrzymywał dobrą dyspozycję w rzutach z dystansu i pewnie prowadził. Po wsadzie Szymona Zapały uciekali na 17 punktów. Pojedyncze akcje Bena Vander Plasa i Łukasza Frąckiewicza nie do końca zmieniały sytuację. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:53 po akcji 2+1 Sherfielda.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrzowie Polski w półfinale! Świetny mecz w Dąbrowie Górniczej

Po przerwie zespół trenera Marco Legovicha ponownie walczył o lepszy wynik. Po kontrze wykończonej przez Łukasza Frąckiewicza zbliżał się na osiem punktów. Teraz przyjezdni zatrzymali się w ofensywie. Ekipa z Warszawy dobrze to wykorzystała, po kontrze Landriusa Hortona zbliżyła się na zaledwie punkt. Po chwili ten sam zawodnik dawał już prowadzenie! Ostatecznie po 30 minutach był remis - po 64. W czwartej kwarcie po trudnym trafieniu z dystansu Grzegorza Kamińskiego gospodarze uciekali na sześć punktów. To ataku włączył się też Tahlik Chavez, który szybko podwajał tę różnicę! Drużyna trenera Mikko Larkasa zupełnie nie potrafiła odnaleźć rytmu. Ekipa ze stolicy z kolei się niesamowicie rozkręcała! Ostatecznie Dziki wygrały 88:73 i awansowały do półfinału ORLEN Basket Ligi.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Ben Vander Plas z 14 punktami i 6 zbiórkami. Grant Sherfield rzucił dla gości 15 punktów.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dziki Warszawa - Energa Trefl Sopot 88:73 (22:32, 18:21, 24:11, 24:9).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-1 dla Dzików, które po raz pierwszy awansowały do półfinału.

Punkty:

Dziki Warszawa: Bennett Vander Plas 14, Darnell Edge 13, Landrius Horton 12, Rivaldo Soares 11, Ody Oguama 10, Tahlik Chavez 8, Łukasz Frąckiewicz 7, Grzegorz Kamiński 7, Krzysztof Kempa 6.

Energa Trefl Sopot: Grant Sherfield 15, Kasper Suurorg 13, Paul Scruggs 12, Jakub Schenk 12, Mindaugas Kacinas 8, Kenneth Goins 4, Szymon Zapała 4, Szymon Nowicki 3, Dylan Addae-Wusu 2, Szymon Kiejzik 0.

plk.pl