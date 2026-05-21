Wielkie wyróżnienie dla Pietuszewskiego! Może zgarnąć tytuł

Nagroda Golden Boy zostanie wręczona najlepszemu zawodnikowi, który nie ukończył 21. roku życia. W gronie nominowanych znalazło się aż pięciu piłkarzy FC Porto.

Poza Pietuszewskim są to: Rodrigo Mora, Victor Froholdt, William Gomes oraz Martim Fernandes.

Ponadto nominowano dwóch zawodników Sportingu - Geovany'ego Quendę i Joao Simoesa. Listę kandydatów zamykają Gianluca Prestianni z Benfiki oraz Basten Meupiyou z zespołu FC Alverca.

Trudno zaprzeczyć, że reprezentant Polski jest jednym z faworytów do zwycięstwa. Wydaje się, że konkurować z nim mogą jedynie klubowi koledzy: Froholdt, William Gomes i Rodrigo Mora.

FC Porto po czterech latach przerwy odzyskało wreszcie mistrzostwo Portugalii. Doszło również do półfinału krajowego pucharu oraz ćwierćfinału Ligi Europy. Pietuszewski rozegrał w barwach portugalskiego zespołu 18 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty.