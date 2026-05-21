Wielkie wyróżnienie dla Pietuszewskiego! Może zgarnąć tytuł
Oskar Pietuszewski został nominowany do nagrody dla najlepszego młodego piłkarza ligi portugalskiej. Zwycięzca zostanie wybrany spośród dziewięciu kandydatów.
Nagroda Golden Boy zostanie wręczona najlepszemu zawodnikowi, który nie ukończył 21. roku życia. W gronie nominowanych znalazło się aż pięciu piłkarzy FC Porto.
Poza Pietuszewskim są to: Rodrigo Mora, Victor Froholdt, William Gomes oraz Martim Fernandes.
Ponadto nominowano dwóch zawodników Sportingu - Geovany'ego Quendę i Joao Simoesa. Listę kandydatów zamykają Gianluca Prestianni z Benfiki oraz Basten Meupiyou z zespołu FC Alverca.
Trudno zaprzeczyć, że reprezentant Polski jest jednym z faworytów do zwycięstwa. Wydaje się, że konkurować z nim mogą jedynie klubowi koledzy: Froholdt, William Gomes i Rodrigo Mora.
FC Porto po czterech latach przerwy odzyskało wreszcie mistrzostwo Portugalii. Doszło również do półfinału krajowego pucharu oraz ćwierćfinału Ligi Europy. Pietuszewski rozegrał w barwach portugalskiego zespołu 18 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty.