Zna sposób na Ligę Europy! To już jego piąte zwycięstwo

W środę odbył się finał tej edycji Ligi Europy. Po zwycięstwo sięgnęła Aston Villa, pewnie pokonując niemiecki SC Freiburg 3:0. Co ciekawe, na ławce trenerskiej zespołu z Birmingham zasiada Unai Emery, który stał się już ekspertem, jeżeli chodzi o drugi największy europejski puchar.

Warto podkreślić, że jest to już piąty raz, kiedy hiszpański szkoleniowiec sięga po zwycięstwo w Lidze Europy.

Pierwszy raz ta sztuka udała mu się w sezonie 2013/2014, kiedy prowadził Sevillę. Urodzony w 1971 roku trener z hiszpańskim klubem był jeszcze w stanie zwyciężyć w dwóch kolejnych sezonach. Przypomnijmy, że w kampanii 2014/2015 Sevilla pokonała w finale Dnipro Dniepropetrowsk, a jednego z goli strzelił wtedy... Grzegorz Krychowiak.

Po tej udanej serii Emery na kolejne zwycięstwo w Lidze Europy musiał poczekać do sezonu 2020/2021. Pod jego batutą po trofeum sięgnęli zawodnicy Villarrealu.

Teraz Hiszpan ponownie był w stanie zgarnąć trofeum, tym razem w roli szkoleniowca Aston Villi. Należy zaznaczyć, że ponownie w drużynie prowadzonej przez 54-latka kluczową rolę odegrał reprezentant Polski. Tym razem chodzi o Matty'ego Casha.

Triumfy Unaia Emery'ego w Lidze Europy:

Sezon 2013/2014 - Sevilla

Sezon 2014/2015 - Sevilla

Sezon 2015/2016 - Sevilla

Sezon 2020/2021 - Villarreal

Sezon 2025/2026 - Aston Villa

AA, PAP