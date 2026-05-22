A jednak! Manchester przedłużył kontrakt z trenerem

44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem "Czerwonych Diabłów" po tym, jak zwolniono Portugalczyka Rubena Amorima.

Ekipa z Manchesteru zajmowała wówczas siódme miejsce w tabeli, a zakończy sezon - w niedzielę ostatnia kolejka - na trzeciej pozycji, czym zapewniła sobie powrót do Ligi Mistrzów. Pod wodzą Carricka z 16 spotkań wygrała 11 i doznała tylko dwóch porażek.

Jak przyznał Carrick po nominacji na stałego szkoleniowca, przez ostatnie pięć miesięcy drużyna pokazała "odporność, jedność i determinację w dążeniu do sukcesu".

"Teraz chodzi o to, by znów iść naprzód. Ten klub i kibice zasługują na to, by walczyć o najważniejsze trofea" - dodał, cytowany w komunikacie.

Carrick był piłkarzem "ManU" w latach 2006-18. Wywalczył z nim liczne trofea, m.in. pięć razy był mistrzem Anglii i triumfował w Lidze Mistrzów. Karierę trenerską rozpoczął w tym klubie jako szkoleniowiec tymczasowy w 2021 roku, a w latach 2022-25 prowadził Middlesbrough.

PAP