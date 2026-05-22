Aleja Gwiazd Siatkówki w Katowicach. Odsłonięto nowe tablice

Od piątku 22 maja 2026 roku swoje tablice mają w Katowicach: Złoci medaliści igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku - z okazji 50-lecia sukcesu na igrzyskach w Montrealu, mistrzyni Europy Małgorzata Niemczyk, obecna gwiazda reprezentacji - Kamil Semeniuk, trener Ireneusz Mazur, były reprezentacyjny przyjmujący Michał Bąkiewicz oraz firma Blachy Pruszyński, od 20 lat współpracująca z PZPS.

Zobacz także: Największy sukces w historii polskiej siatkówki. Legendy uhonorowane na gali

– Katowice ze swoim legendarnym Spodkiem są wyjątkowym miejscem na krajowej i międzynarodowej mapie siatkówki. To właśnie tu odbyły się finały MŚ, a w przyszłym roku Katowice również będą współgospodarzem kolejnego tej rangi wydarzenia – powiedział prezydent miasta Marcin Krupa.

Sebastian Świderski przyznał, że cieszy go powiększanie się Alei Gwiazd.

– Bo to oznacza, że nasza dyscyplina nieprzerwanie rośnie w siłę. Jest to miejsce, które łączy historię i teraźniejszość i samo w sobie stanowi cel dla przyszłych pokoleń. W tym roku upamiętniliśmy m.in. złotych medalistów igrzysk olimpijskich w Montrealu, którzy dokładnie pół wieku temu osiągnęli ten historyczny wynik; do grona wyróżnionych dołączył też Kamil Semeniuk, który czterokrotnie udowodnił, że znalazł przepis na sukces w siatkarskiej Lidze Mistrzów – zaznaczył prezes PZPS.

Pierwsza taka aleja została przygotowana w Miliczu w 2003 roku. Ta w stolicy woj. śląskiego została otwarta w maju 2017 r. Od tamtej pory trwały ślad pozostawiło niedaleko Spodka ponad 50 osobistości i instytucji związanych z siatkarskim światem. Znajdują się w niej też m.in. pamiątkowa ławeczka z repliką pucharu zdobytego przez biało-czerwonych w katowickiej hali Spodku po wygraniu mistrzostw świata w 2014 roku.

RM, Polsat Sport, PAP