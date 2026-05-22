Aleksander Śliwka ocenił debiutantów w reprezentacji Polski. "Jest różnica"

Polska wygrała 3:1, tym samym odnosząc pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie reprezentacyjnym. W pierwszym secie górą była jednak Ukraina. Jak ocenił Śliwka, po tym, jak Biało-Czerwonym udało się złapać odpowiedni rytm, wraz z kolegami weszli na odpowiedni poziom gry.

- Byliśmy wszyscy bardzo podekscytowani, szczególnie ci, którzy debiutują w reprezentacji. Początkowo było trochę nerwowości, rdzy, ale gdy to zrzuciliśmy, było znacznie lepiej. Jest wielu chłopaków z potencjałem w tej drużynie - przyznał Śliwka, dla którego był to powrót do kadry po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.

Polscy siatkarze biorą udział w turnieju towarzyskim w ramach przygotowań do zbliżającej się Ligi Narodów.

- Chodzi o zaimplementowanie systemu trenera, o to, żeby robić rzeczy, które wymaga i żeby to funkcjonowało tak, jak funkcjonowało do tej pory. To jest proces i będziemy się tego uczyć jako zespól, z pewnością będziemy robić postępy - dodał.

W drużynie znalazło się miejsce dla wielu nowych siatkarzy, w tym debiutujących w drużynie nastolatków. Śliwka został zapytany o to, jak porównałby dzisiejszą świadomość młodych zawodników do tego, jak wyglądało to wówczas, gdy on sam wchodził do dorosłej siatkówki.

- Chłopaki są na naprawdę wysokim poziomie świadomości. Niektórzy z nich są nastolatkami, ale już wiedzą, o co chodzi w sporcie. Niejednego mogłaby zjeść trema, grając w Spodku, ale dali rade. Duże brawa dla nich. Myślę, ze jest różnica, jeśli chodzi o świadomość młodych zawodników wchodzących dziś do siatkówki - ocenił kapitan polskiej kadry.

