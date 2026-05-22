Dziesiąty raz w historii! Poznaliśmy zwycięzców Pucharu Turcji

Piłkarze Trabzonsporu zdobyli Puchar Turcji w sezonie 2025/2026. W finale pokonali oni Konyaspor wynikiem 2:1. To już dziesiąty triumf tej drużyny w historii rozgrywek. Obie bramki dla ekipy z Trabzonu zdobył Paul Onuachu.

W spotkaniu nie zabrakło polskich akcentów. Fani Legii Warszawa od pierwszych minut w zespole z Trabzonu mogli oglądać dawnego gracza stołecznego klubu - Ernesta Muciego. Co ciekawe, na ławce rezerwowych Konyasporu zasiadł inny piłkarz z przeszłością w szeregach "Wojskowych" - Blaz Kramer. Ponadto na murawie pojawili się między innymi Andre Onana, który jeszcze niedawno stał między słupkami Manchesteru United, oraz Stefan Savic, wieloletni obrońca Atletico Madryt.

 

Podczas pierwszej połowy spotkania na Corendon Airlines Park w Antalyi padł tylko jeden gol. Jego strzelcem był Paul Onuachu. Nigeryjczyk wykorzystał dobre dośrodkowanie Wagnera Piny i uderzeniem z woleja skierował piłkę do siatki.

 

Po przerwie skutecznie zaatakowali jednak piłkarze trenera Ilhana Paluta, którzy już w 50. minucie doprowadzili do remisu. Gola zdobył Jackson Muleka, który najpierw uderzył w słupek po interwencji Onany, ale chwilę później dobił swój strzał i tym razem się nie pomylił.

 

Chwilę później sędzia podyktował rzut karny dla ekipy "Anadolu Kartali". Do piłki podszedł Enis Bardhi, jednak uderzył tylko w słupek. To pudło zemściło się już dwadzieścia minut później. Arbiter przyznał wtedy jedenastkę dla podopiecznych Fatiha Tekke, a Paul Onuachu zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu.

 

To już dziesiąty triumf Trabzonsporu w historii rozgrywek o Puchar Turcji. Poprzednio Bordowo-Niebiescy sięgnęli po to trofeum w sezonie 2019/2020.

 

 

Trabzonspor - Konyaspor 2:1 (1:0)

Bramka: Paul Onuachu 18, 79 (rzut karny) - Jackson Muleka 50.

 

Trabzonspor: Andre Onana - Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic (56. Ozan Tufan), Mustafa Eskihellac - Oleksandr Zubkov (90+2. Christ Inao Oulai), Tim Jabol-Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ernest Muci (90+1. Salih Malkocoglu), Felipe Augusto (90+5. Umut Nayir) - Paul Onuachu.

 

Konyaspor: Emir Gundogdu - Ugurcan Yazgili, Adamo Nagalo, Adil Demirbag, Berkan Kutlu - Melih Ibrahimoglu, Marko Jevtovic (85. Morten Bjorlo) - Deniz Turuc, Diogo Goncalves (90. Sander Svendsen), Enis Bardhi (80. Blaz Kramer) - Jackson Muleka.

 

Żółte kartki: Benjamin Bouchouari, Stefan Savic, Paul Onuachu, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Christ Inao Oulai - Ugurcan Yazgili, Marko Jevtovic, Deniz Turuc, Diogo Goncalves, Berkan Kutlu, Adil Demirbag.

 

Sędziował: Halil Umut Meler (Turcja).

