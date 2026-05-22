Finał Pucharu Turcji: Trabzonspor - Konyaspor. Relacja live i wynik na żywo

Pora na końcowy akcent w rozgrywkach Pucharu Turcji. W wielkim finale na Corendon Airlines Park w Antalyi mierzą się zespoły Trabzonsporu i Konyasporu.

Ci pierwsi w fazie play-off odprawili Samsunspor oraz Genclerbirligi, natomiast drudzy sprawili dwie niespodzianki, eliminując Fenerbahce i Besiktas.

Dla Trabzonsporu może to być już 10. triumf w Pucharze Turcji. Poprzednio Bordowo-Niebiescy sięgnęli po tą zdobycz w sezonie 2019/20. Konyaspor natomiast w swojej historii tylko raz zwyciężył w tych rozgrywkach - w kampanii 2016/17.

W finale nie brakuje także polskiego akcentu. Zawodnikiem Trabzonsporu jest bowiem Ernest Muci. Albańczyk w przeszłości występował w barwach Legii Warszawa.

