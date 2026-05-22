Przed nami spotkanie, które zawsze budzi emocje wśród tureckich kibiców! Mowa o finałowym starciu krajowego pucharu, w którym Trabzonspor zmierzy się z Konyasporem. Obie drużyny pokonały faworytów we wcześniejszych fazach rozgrywek, a droga do finału wcale nie była łatwa.

Konyaspor już na etapie ćwierćfinału mierzył się z Fenerbahce, ale po emocjonującej dogrywce i golu Marko Jevtovica z rzutu karnego ostatecznie awansował do kolejnej fazy rozgrywek. W półfinale z kolei ich rywalem był Besiktas, który również uległ po starcie jednej bramki.

Trabzonspor w ćwierćfinale mierzył się z Samsunsporem, ale najciekawsze z perspektywy kibica było spotkanie półfinałowe, w którym Ernest Muci i spółka musieli odrobić jednobramkową przewagę w starciu z Genclerbirligi. Ta sztuka udała się dopiero w doliczonym czasie gry za sprawą wspomnianego Albańczyka znanego z występów między innymi w Legii Warszawa.

Kto zatem sięgnie po Puchar Turcji? Czy albański napastnik znów rozstrzygnie losy spotkania? Przekonamy się już w piątkowy wieczór.

Transmisja TV i stream online meczu Trabzonspor – Konyaspor od godz. 19:35 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

