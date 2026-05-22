W turnieju w Paryżu wystąpi aż sześcioro Biało-Czerwonych. W męskim singlu zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W drabince pań o triumf powalczą z kolei Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Chwalińska, która pomyślnie przebrnęła przez kwalifikacje. Ta sztuka nie udała się Katarzynie Kawie i Lindzie Klimovicovej, ponieważ obie tenisistki pożegnały się z rywalizacją na wcześniejszym etapie.

Polka nigdy wcześniej nie awansowała do turnieju Roland Garros. W przeszłości dwukrotnie kończyła swój udział na drugiej rundzie eliminacji. Tym razem było inaczej. Najpierw wygrała ona z Alice Rame, następnie ograła Carole Monnet, a miejsce w głównej drabince wywalczyła po triumfie nad Suzan Lamens.

Teraz przed Chwalińską mecz pierwszej rundy French Open, w którym jej rywalką będzie obecna mistrzyni olimpijska z Paryża w singlu - Qinwen Zheng. W historii swoich wielkoszlemowych startów 24-latka najlepiej spisała się na Wimbledonie w 2022 roku, gdzie dotarła do drugiej rundy.

Maja Chwalińska - Qinwen Zheng. Kiedy mecz? O której godzinie?

Wiemy już, że mecz Chwalińska - Zheng odbędzie się w poniedziałek, 25 maja. Godzina meczu Chwalińska - Zheng nie jest jeszcze znana.

