Gdzie obejrzeć mecz London Warriors - Panthers Wrocław?

Nowa liga, ten sam cel

Panthers Wrocław nieprzerwanie od 2021 roku dumnie reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej, budując markę jednego z najsilniejszych i najbardziej stabilnych klubów na Starym Kontynencie. Teraz jednak przyszedł czas na zupełnie nowe, jeszcze większe wyzwanie.

Liga AFLE to nowo powstały, elitarny projekt, w którym ramię w ramię stanie osiem czołowych zespołów z siedmiu różnych państw. Oprócz reprezentantów Polski w rozgrywkach wezmą udział uznane marki, takie jak: Vienna Vikings z Austrii, Paris Lights z Francji, Alpine Rams ze Szwajcarii, Firenze Red Lions z Włoch, London Warriors z Wielkiej Brytanii oraz niemieccy giganci - Rhein Fire i Berlin Thunder. W formule sezonu zasadniczego każdy z zespołów rozegra dwanaście wymagających spotkań. Oznacza to, że przed Panterami morderczy maraton z absolutnym topem europejskiego futbolu amerykańskiego.

Kierunek Londyn

W meczu otwarcia nasi reprezentanci skrzyżują rękawice z London Warriors. Dla drużyny ze stolicy Anglii będzie to absolutny debiut na arenie międzynarodowej, ponieważ dotychczas Wojownicy rywalizowali wyłącznie w rozgrywkach krajowych. Na brytyjskich boiskach siali jednak prawdziwy popłoch, seryjnie zdobywając mistrzostwa i zyskując status jednej z najbardziej utytułowanych organizacji w historii tamtejszego futbolu.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani rozpoczęciem sezonu meczem przeciwko London Warriors. Spodziewamy się trudnego meczu w Londynie. To klub oparty na solidnych strukturach tradycyjnej angielskiej organizacji futbolowej, dysponujący dobrym sztabem trenerskim. Wszyscy brytyjscy zawodnicy, z którymi miałem do czynienia w Europie - czy to grając z nimi w jednym zespole, czy przeciwko nim - byli świetnymi atletami i niezwykle twardymi konkurentami. Przede wszystkim jednak nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć naszych chłopaków w akcji!” - komentuje Dave Likins, główny trener Panthers Wrocław.

Choć Brytyjczycy zagrają przed własną publicznością i będą chcieli sprawić niespodziankę, faworytem tego starcia bez wątpienia pozostają Panthers Wrocław. Wrocławianie od lat stanowią o sile europejskiego futbolu, a ich ogromne doświadczenie zebrane na międzynarodowych stadionach powinno okazać się kluczowe.

Najmocniejszy skład w historii

Eksperci są zgodni, że Panthers Wrocław dysponują w tym roku najmocniejszym składem w swojej historii. W przerwie międzysezonowej klub przeprowadził prawdziwą ofensywę transferową, kontraktując wielu topowych graczy z zagranicy. To właśnie pozyskanie międzynarodowych gwiazd, ściśle wsparty elitą lokalnych, polskich zawodników, ma stworzyć mieszankę wybuchową, która zdominuje rozgrywki AFLE.

„Uważam, że mamy doskonały skład, stanowiący mieszankę zawodników zagranicznych i naszych lokalnych, polskich graczy. Nasze przygotowania przedsezonowe przebiegły pomyślnie, a zawodnicy ciężko pracowali.” - dodaje trener Likins.

Oczy wszystkich kibiców i rywali będą jednak zwrócone przede wszystkim na pozycję quarterbacka. Atakiem Panter dowodzić będzie niezwykle utalentowany, amerykański rozgrywający Jameson Wang. To zawodnik o niesamowitym potencjale, który w przeszłości miał okazję szlifować swój kunszt w Los Angeles Chargers pod okiem samego Jima Harbaugh - jednego z najwybitniejszych i najbardziej charyzmatycznych trenerów w historii futbolu amerykańskiego.

„Wiem, że zespół jest naprawdę podekscytowany rozpoczęciem sezonu 24 maja. Pracowaliśmy bardzo ciężko, ale co najważniejsze - jesteśmy gotowi zaprezentować nasze umiejętności w warunkach rywalizacji. Przez cały ten czas rywalizowaliśmy ze sobą, więc gra przeciwko innemu przeciwnikowi będzie dla nas świetnym sprawdzianem. Okres przygotowawczy był naprawdę udany, ponieważ miałem okazję zadomowić się we Wrocławiu. Poznanie kolegów z drużyny i wspólna praca były dla mnie najlepszą częścią przedsezonowych przygotowań. W europejskim futbolu trudno o stabilizację i chemię, kiedy trenerzy i zawodnicy zmieniają się co sezon. My w pełni wykorzystaliśmy czas, który mieliśmy przed sezonem, i teraz jesteśmy gotowi, żeby pójść na całość. Kibice zobaczą w meczu otwarcia Panthers, którzy są zdyscyplinowani, skoncentrowani i pełni energii.” - komentuje Jameson Wang, rozgrywający Panthers Wrocław.

Transmisja meczu London Warriors - Panthers Wrocław w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 13.55.

Informacja prasowa