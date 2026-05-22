Gdzie obejrzeć wyścigi Moto2 z udziałem Milana Pawelca?

Pochodzący z Nowego Tomyśla Milan Pawelec historyczny tytuł wywalczył rok temu w swoim debiucie w kategorii Moto2, sięgając po drodze po zwycięstwa w aż trzech wyścigach.

Walka o drugie mistrzostwo nie będzie łatwa, ale zespół jedynego Polaka w stawce, Team AGR, rozpoczyna zmagania z jeszcze większym wsparciem, niż rok temu.

W sezonie 2026 Pawelec będzie bowiem fabrycznym zawodnikiem japońskich producentów zawieszeń Showa oraz hamulców Nissin.

Sezon 2026 będzie składał się z siedmiu rund, podczas których odbędzie się w sumie jedenaście wyścigów. Dwa pierwsze zaplanowane są na najbliższą niedzielę na Circuito de Barcelona-Catalunya, gdzie Pawelec triumfował już rok temu.

„Nie mogę doczekać się pierwszych wyścigów tego sezonu - mówi Milan Pawelec, który mimo prawa startów z jedynką postanowił nadal ścigać się ze swoim numerem 44. - Mistrzostwa Europy Moto2 każdego roku prezentują coraz wyższy poziom i z pewnością podobnie będzie i tym razem. Tym bardziej że do stawki dołączyło także kilku nowych zawodników z mistrzostw świata. Za nami okres intensywnych testów i przygotowań, podczas których nie tylko dopracowywaliśmy ustawienia mojego nowego motocykla marki Kalex, ale również rozwijaliśmy najnowsze zawieszenia i hamulce. Przed nami jeszcze dużo ciężkiej pracy, ale zrobimy wszystko, aby walczyć w czołówce. Wszystko to nie byłoby możliwe bez świetnej pracy mojego zespołu, ale także bez wsparcia polskich kibiców oraz moich sponsorów. Dam z siebie wszystko, aby ponownie dostarczyć im jak najwięcej powodów do radości i jak najlepiej reprezentować Polskę”.

Liczące po 15 okrążeń wyścigi odbędą się w niedzielę odpowiednio o 12:00 i 15:00, i będą relacjonowane na żywo przez Polsat Sport Premium 2, portal Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go. Transmisja zmagań w Barcelonie od godziny 11:00.

Informacja prasowa