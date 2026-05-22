Iwo Baraniewski poznał rywala w UFC! Polak będzie walczył w Las Vegas.

Pierwotnie rywalem Polaka miał być Billy Elekana, ale UFC poinformowało o zmianie składu tego pojedynku. W hali Meta Apex zawalczy zatem Junior Tafa, który stoczył już osiem walk w organizacji i wygrał trzy z nich.

Dla Baraniewskiego z kolei będzie to trzecia walka w UFC i okazja na trzecią wygraną z rzędu. Polak podbija nie tylko kolejne areny, ale również serca fanów efektownie kończąc swoje walki szybkimi nokautami.

Podczas gali w Las Vegas zobaczymy również Jakub Wikłacza, którego rywalem będzie Marcus McGhee. Polak i Amerykanin staną naprzeciwko siebie podczas wspomnianej gali z udziałem Baraniewskiego.

Transmisje z gal UFC – w tym również walki z udziałem Polaków – można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

PI, Polsat Sport