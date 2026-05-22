Jagiellonia ma nowego piłkarza! To 18-letni reprezentant Polski

Młodzieżowy reprezentant Polski, 18-letni bramkarz Michał Perchel został nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok. Trafił do tego klubu z Puszczy Niepołomice, podpisując trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. To pierwszy transfer Jagiellonii przed nowym sezonem Ekstraklasy.

fot. Cyfrasport
Michał Perchel nowym bramkarzem Jagiellonii Białystok

O transferze młodego bramkarza poinformował w piątek białostocki klub. Michał Perchel jest wychowankiem Karpat Krosno, z tego klubu trafił do Niepołomic latem 2024 roku, gdy Puszcza grała w Ekstraklasie. W najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpił w barwach tego klubu w czterech meczach, ale po spadku do 1. ligi zagrał już 28 razy.

 

Pierwszym bramkarzem Jagiellonii jest obecnie Sławomir Abramowicz, ale już po poprzednim sezonie i w zimowym okienku transferowym obecnego pojawiały się informacje o jego możliwym odejściu z klubu.

 

W jesiennej rundzie kończącego się sezonu z powodzeniem zastępował go w w bramce w kilku spotkaniach ligowych i w europejskich pucharach 19-letni Miłosz Piekutowski, który jednak z powodów zdrowotnych nie wziął udziału w zimowych przygotowaniach, a ostatecznie nie przedłużył z Jagiellonią umowy, która wygasa z końcem czerwca.

 

Na jedną kolejkę przed zakończeniem obecnego sezonu klub oficjalnie poinformował, że po zakończeniu rozgrywek odchodzi napastnik Afimico Pululu; nie udało się porozumieć z nim w sprawie nowego kontraktu.

 

Pululu trafił do Jagiellonii latem trzy lata temu; w sumie zanotował 133 występy, w których zdobył 55 bramek i miał 17 asyst. W poprzednim sezonie został królem strzelców Ligi Konferencji.

PAP
