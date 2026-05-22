Kolejny reprezentant Polski na celowniku Barcelony! Dołączy do Szczęsnego?

Od kilku dni w mediach krążą informacje o tym, że zespół ze stolicy Katalonii szuka lewonożnego środkowego obrońcy. Jak podał Moretto, numerem jeden na liście życzeń trenera Hansiego Flicka jest Alessandro Bastoni, ale Inter Mediolan żąda za Włocha minimum 70 milionów euro. Taka kwota blokuje ten ruch z powodu kłopotów z budżetem, dlatego mistrzowie Hiszpanii weryfikują tańsze opcje. Według relacji stacji Radio Marca to właśnie Jakub Kiwior idealnie wpisuje się w te wytyczne.

Zawodnik z Tychów zagrał bardzo dobry sezon w Portugalii. Wystąpił w 39 meczach, zaliczył dwie asysty i spędził na murawie równe 3112 minut. Taki czas gry to szósty najwyższy rezultat w całej kadrze ekipy "Smoków". Szefowie FC Porto w maju sfinalizowali ostateczną umowę z Arsenalem. Portugalczycy zapłacili za Polaka 17 milionów euro oraz zagwarantowali w kontrakcie dodatkowe pięć milionów z tytułu bonusów. 26-latek podpisał dokument ważny do 30 czerwca 2030 roku. Co więcej, porozumienie zakłada klauzulę wykupu w kwocie 70 milionów euro.

Ewentualny transfer pozwoliłby utrzymać dwóch Biało-Czerwonych w kadrze "Dumy Katalonii". Już w najbliższą sobotę Robert Lewandowski rozegra swój ostatni mecz dla tego klubu i w szeregach "Blaugrany" pozostanie jedynie Wojciech Szczęsny. Matteo Moretto zaznaczył jednak, że działacze obu ekip nie rozpoczęli jeszcze formalnych negocjacji.