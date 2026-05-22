Kosecki z fryzurą w barwach Legii? To może się stać

- Jeśli Legia awansuje do europejskich pucharów, będę musiał ogolić brodę i pofarbować włosy w barwy warszawskiego klubu - przyznał Roman Kosecki w najnowszym wydaniu programu "Kosa na Kosę". W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy spełnić muszą się zatem trzy warunki.

Marek Papszun, który w zimie zamienił Raków Częstochowa na Legię Warszawa, wyciągnął stołeczny zespół z dołka. Pewne jest już, że "Wojskowi" utrzymają się w PKO BP Ekstraklasie, a przed ostatnią kolejką są jeszcze w grze o europejskie puchary.

 

Awans na międzynarodową arenę z pewnością ucieszyłby kibiców Legii. Z nieco innej perspektywy na wszystko patrzy Roman Kosecki. Ekspert Polsatu Sport w najnowszym wydaniu programu "Kosa na Kosę" zdradził szczegóły jego zakładu z prezenterem naszej stacji Przemysławem Iwańczykiem.

 

- Niestety założyłem się z nim, że będę musiał ogolić brodę i pofarbować włosy w barwy Legii, jeśli awansują do europejskich pucharów - przyznał były reprezentant Polski.

 

Co musi się wydarzyć, by stołeczny klub grał w przyszłym sezonie w Europie? Są trzy warunki: wygrana Legii z Motorem Lublin, porażka GKS-u Katowice z Pogonią Szczecin oraz brak triumfu Zagłębia Lubin nad Jagiellonią Białystok. Ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy już w sobotę 23 maja.

 

Fragment programu "Kosa na Kosę":

 

