Kosecki z fryzurą w barwach Legii? To może się stać

Marek Papszun, który w zimie zamienił Raków Częstochowa na Legię Warszawa, wyciągnął stołeczny zespół z dołka. Pewne jest już, że "Wojskowi" utrzymają się w PKO BP Ekstraklasie, a przed ostatnią kolejką są jeszcze w grze o europejskie puchary.

Awans na międzynarodową arenę z pewnością ucieszyłby kibiców Legii. Z nieco innej perspektywy na wszystko patrzy Roman Kosecki. Ekspert Polsatu Sport w najnowszym wydaniu programu "Kosa na Kosę" zdradził szczegóły jego zakładu z prezenterem naszej stacji Przemysławem Iwańczykiem.

- Niestety założyłem się z nim, że będę musiał ogolić brodę i pofarbować włosy w barwy Legii, jeśli awansują do europejskich pucharów - przyznał były reprezentant Polski.

Co musi się wydarzyć, by stołeczny klub grał w przyszłym sezonie w Europie? Są trzy warunki: wygrana Legii z Motorem Lublin, porażka GKS-u Katowice z Pogonią Szczecin oraz brak triumfu Zagłębia Lubin nad Jagiellonią Białystok. Ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy już w sobotę 23 maja.

Fragment programu "Kosa na Kosę":

