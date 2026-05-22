Legenda Chelsea kończy karierę! „To był prawdziwy przywilej”

- Drogi futbolu, dziś chcę się z Tobą podzielić tym, że ten sezon będzie moim ostatnim jako profesjonalnego piłkarza. Po tylu latach spełniania mojego marzenia czuję, że nadszedł czas, by zacząć nowy rozdział w moim życiu – zaczął swoje oświadczenie hiszpański piłkarz.

- Kiedy jako dziecko po raz pierwszy kopnąłem piłkę w Pampelunie z kolegami ze szkoły, nigdy nie wyobrażałem sobie niesamowitej podróży, która mnie czeka. Jestem wdzięczny za każdy moment: za zwycięstwa, trudne porażki, wyzwania i przede wszystkim za ludzi, których spotkałem, oraz przyjaźnie, które nawiązałem po drodze – dodał zawodnik we wzruszającym poście na Twitterze.

Przez wiele lat Azpilicueta stanowił o sile Chelsea, w której rozegrał ponad 500 spotkań. W 2023 roku przeniósł się do Atletico Madryt, a ostatni sezon spędził w Sewilli. Największe sukcesy święcił w barwach londyńskiego klubu, który jako kapitan doprowadził do triumfów w Lidze Europy czy Lidze Mistrzów.

- Noszenie koszulek Osasuny, Olympique Marsylia, Chelsea, Atletico Madryt czy Sevilla FC oraz reprezentowanie mojego kraju na największych scenach było prawdziwym przywilejem. Każdy moment wiele dla mnie znaczył – napisał piłkarz.

Ostatni mecz w karierze Azpilicuety zostanie rozegrany już w sobotę. Sevilla, której barwy reprezentuje doświadczony Hiszpan, zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo.

