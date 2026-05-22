Magazyn Polskiego Sportu - 23.05. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek Magazynu Polskiego Sportu. Tym razem gośćmi Aleksandry Szutenberg będą między innymi Damian Wojtaszek oraz Jakub Popiwczak. Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Z Turynu do "Magazynu Polskiego Sportu". W pierwszej części wrócimy do Final Four Ligi Mistrzów CEV. Gośćmi Aleksandry Szutenberg będą kapitan PGE Projektu Damian Wojtaszek oraz Jakub Popiwczak z Aluronu CMC Warty. Przypomnimy także wypowiedzi ich kolegów z Warszawy i Zawiercia oraz Kamila Semeniuka z Sir Safety Perugia, który w Champions League triumfował już po raz czwarty w karierze.


W drugiej części programu odwiedzi nas Hanna Wawrowska. Z przewodniczącą Rady Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Fair pozmawiamy o niedawnym Światowym Dniu Fair Play, oddamy także głos gościom towarzyszącego mu spotkania w Pałacu Rzeczypospolitej na czele z wicemistrzynią olimpijską i dwukrotną mistrzynią świata w kajakarstwie górskim - Klaudią Zwolińską.


Na koniec posłuchamy świeżo upieczonych brązowych medalistek mistrzostw świata w żeglarstwie w olimpijskiej klasie 49er FX - Sandry Jankowiak i Aleksandry Melzackiej oraz nowej trenerki reprezentacji Polski w short tracku - Kanadyjki Annie Sarrat. Wrócimy też do listu intencyjnego w sprawie współpracy między Polsatem Sport a Polskim Związkiem Golfa.
 
