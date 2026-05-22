Mocne słowa Świątek przed startem Roland Garros! "Czy jesteśmy niewolniczkami?"

Podczas spotkania z mediami 24-latka skomentowała wypowiedź dyrektora turnieju w Dubaju, który sugerował surowsze kary dla zawodniczek wycofujących się z rozgrywek. Zawodniczka pochodząca z Raszyna określiła ten pomysł jako absurdalny. Zaznaczyła, że gracze mają prawo do podejmowania decyzji o rezygnacji z występu.

- Jeśli nie jesteśmy gotowe do gry, to czy jesteśmy niewolniczkami? Mamy prawo decydować - wyznała.

Polka odniosła się również do protestu medialnego. Najlepsi tenisiści oraz tenisistki świata ograniczyli swoje wywiady przed turniejem French Open do zaledwie 15 minut. Według stacji BBC to forma buntu wobec puli nagród finansowych.

- Nie mamy nic przeciwko mediom, ale czuję, że uzyskamy więcej, kiedy turniej zrobi dla nas więcej - zaznaczyła.

Świątek rozpocznie rywalizację w Paryżu od meczu z Emerson Jones. Będzie to pierwszy pojedynek obu tenisistek. 17-letnia Australijka zajmuje aktualnie 136. pozycję w zestawieniu WTA. W tegorocznej głównej drabince turnieju znalazła się dzięki tzw. dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów.

Reprezentantka Polski triumfowała na kortach im. Rolanda Garrosa czterokrotnie (w latach 2020, 2022, 2023 i 2024). Przed startem obecnych zawodów organizatorzy zaprosili 24-latkę do złożenia oficjalnego podpisu na pamiątkowej ścianie zwycięzców. Tegoroczny turniej potrwa od 24 maja do 7 czerwca, a tytułu z poprzedniego sezonu będzie bronić Amerykanka Coco Gauff.